"Este foarte important să fim împreună la Sfânta Liturghie, să ne rugăm. În acest an, sfinții ne-au demonstrat că ei ne oferă cea mai statornică prietenie. Unde este România astăzi? Este într-o mare încercare, și mă rog ca românii să înțeleagă, să se unească și să treacă acest test împreună, în fața lui Dumnezeu", a declarat soția liderului suveranist.

Cristela Georgescu a transmis și un mesaj pentru oamenii de acasă..

"Le mulțumesc tuturor, îmi dau seama ce efort este. Le mulțumesc pentru că au rămas drepți și nu au aplecat urechea la toate viclenii. Nu este vorba despre un om, este vorba despre țara noastră. Celor de acasă le spun că îi aștept să ne întâlnim în rugăciune, singurul loc în care Dumnezeu nu lipsește niciodată," a transmis Cristela Georgescu.