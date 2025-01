Crin Antonescu a declarat, vineri, că s-a întâlnit ultima dată cu preşedintele Klaus Iohannis în 2014.

Întrebat dacă de la anunţul candidaturii nu a discutat cu şeful statului nici măcar telefonic, Antonescu a afirmat: ”Cel puţin deocamdată, nu”.

Candidatul coaliţiei la alegerile prezidenţiale a precizat că ”în niciun caz” nu se bazează pe o susţinere din partea lui Klaus Iohannis.

”Cred că preşedintele are chiar altceva de făcut pe acest final de mandat, decât să susţină un candidat sau altul. Sigur, sper să am şi votul domniei sale, ca al oricărui cetăţean român, dar nu am niciun fel de indiciu, sau de dorinţă, sau de înţelegere în sensul acesta. Absolut deloc”, a mai declarat Crin Antonescu.