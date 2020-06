Criminalul recidivist care a incendiat o fată de 17 ani, dus la reconstituire în localitatea unde a comis faptele

După reconstituire, bărbatul va fi transportat la IPJ Mehedinți, unde se află în arest.

Detalii pe Realitatea de Mehedinti.

Adolescenta se zbate între viață și moarte, cu arsuri pe 90% din suprafața corpului.

Parchetul General îi verifică acum pe procurorii care s-au ocupat de anchetă, după ce tânăra a reclamat că a fost violată de bărbat, dar timp de trei zile, până când acesta a incendiat-o, nu s-a luat nicio măsură.

În paralel, judecătorii care au luat decizia de eliberare condiționată sunt verificați de un control al Inspecției Judiciare, pentru că s-au ridicat multe semne de întrebare cu privire la decizie, în condițiile în care bărbatul fusese condamnat pe viață pentru cinci crime.

"Nu era reabilitat, persoana respectiva se afla in executarea unei pedepse a detentiunii pe viata. Fusese privat de libertate din data de 27 noiembrie 1993. Pana la momentul respectiv a fost discutata in Comisia de propunere a penitenciarului de noua ori intrucat se afla incarcerat in regim deschis. Avea 32 de recompense si 215 zile castig din munca. Comisia din cadrul penitenciarului a propus eliberarea conditionata", a declarat Cosmin Sima, vicepreședinte Tribunal Mehedinți, potrivit Realitatea Plus.