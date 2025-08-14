De ce a recurs tânărul la acest gest?

Potrivit anchetatorilor, tânărul a cerut bani unei verișoare aflate în vizită, însă bătrânul a refuzat și i-a interzis să-i dea suma solicitată. După plecarea acesteia, nepotul și-ar fi pierdut controlul și, în urma unei altercații, l-a agresat pe bunic, care a decedat a doua zi la spital, în ciuda eforturilor medicilor.

Familia descrie o situație tensionată de mai mulți ani. Părinții și rudele tânărului povestesc că acesta era dependent de substanțe și alcool, iar agresivitatea și crizele violente erau frecvente. Internările repetate la psihiatrie nu au reușit să-i îmbunătățească comportamentul.

„Era agresiv, mai ales când consuma droguri sau alcool. Nu ne-am gândit niciodată că ar putea ajunge la o crimă”, pentru un post TV de știri, a declarat tatăl suspectului. Mama acestuia a adăugat că fiul era extrem de greu de stăpânit și că nimic nu părea să-l calmeze.

În timpul anchetei, tânărul și-a recunoscut fapta, susținând că era sub influența alcoolului atunci când a comis agresiunea. Autoritățile continuă cercetările, iar acesta rămâne în arest preventiv pentru tentativă de omor.