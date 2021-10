40 de minori confirmați cu COVID-19 au ajuns la secția de Terapie Intensivă a Spitalului pentru Copii din Iași, de la jumătatea lunii august până acum.

"De la inceputil valului patru am inregistrat trei decese. In acest moment avem patru pacienti internati in ATI, unul este intubat, motiv de ingrijorare si sfatuim parintii sa isi vaccineze copiii. Copilul intubat are doua luni, a avut o evolutie ondulanta", a afirmat LAVINIA IONESCU, medic specialist ATI.

În acest moment, 23 de copii confirmați cu virusul SARS-CoV-2 sunt internați acolo. Peste limita locurilor din spital, spun medicii.

"Pe sectia ATI Covid pozitiv avem patru pacienti internati. Pe zona rosie pediatrie 20 de paturi. 23 de pacienti.. pe weekend o afluenta mai mare", a declarat ALINA BELU, managerul Spitalului de Urgență pentru Copii "SF. Maria".

Cei mai predispuși infectării cu noul coronavirus, în această perioadă, au fost copiii cu vârste de 7,8 ani, mai avertizează medicii.