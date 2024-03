„Atacurile din exterior nu mă afectează deloc, pentru că toată viața mea a fost o luptă. Nu la mine e problema acestor atacuri. Problema acestor atacuri este la structura și la spiritul oamenilor din federație, pentru că, atacurile fiind nedrepte și neadevărate, îi frustrează pe cei care muncesc. Mai mare păcatul de munca pe care am depus-o în ultimii 7-8 ani de stabilizare a unui statut public solid al Federației de Judo, care e o federație importantă în România, iar acum să vină niște oameni fără motive argumentate și să maculeze ceea ce noi am făcut, că a fost un efort colectiv, aici s-a acționat într-o echipă extrem de bine sudată. Asta mă deranjează pe mine. În rest, eu nu sunt afectat și nici nu știu care este cauza acestor lupte.

Se întâmplă ce se întâmpla și înainte în judoul românesc, înainte de a veni eu președinte, de asta s-a ajuns la un nivel atât de jos în ultimii 8 ani, iar eu n-am mai permis să se întâmple, respectiv imixtiunea fostului meu prieten și fostului român, că nu mai e român, Marius Vizer, care este cetățean austriac. Și pentru mine a fost o mare mirare acum 4-5 ani când s-a transformat dintr-un prieten vechi de peste 20 de ani într-un dușman ad hoc. Chiar m-a durut la nivel personal. Dacă ar fi să fac un clasament, dintre cei care m-au dezamăgit cel mai tare din punct de vedere personal, cred că Marius Vizer e pe primul loc, pe locul doi ar fi Rareș Bogdan și pe locul trei ar fi Sorin Ovidiu Vântu. Ăștia, toți trei mi-au fost prieteni, m-au dezamăgit, m-au trădat, bine, dacă treburile sunt interpersonale, cum au fost ale mele cu Vântu, n-a suferit nimeni, am suferit eu din punct de vedere personal că am ținut mult la el. Rareș Bogdan, iarăși, a suferit Realitatea TV că a plecat dintr-odată cu tot cu arme și bagaje și și-a lăsat colegii în pană de a trebuit să mă apuc eu să fac emisiuni în vremurile alea. La Marius Vizer problema este mai complexă pentru că această bătălie a lui împotriva mea, cuplată cu ambiția lui de a promova în judo, să mă scuzați, niște neica nimeni, niște scandalagii. Asta afectează spiritul și succesul Federației, chiar carierele unor oameni sau ale unor sportivi. Eu nu nu permit asta, poate să se chinuie cât vrea, poate să amenințe cât dorește, eu nu-i permit să-și bată joc de familiile, până la urmă, ale celor implicați în activitatea sportivă pentru că acțiunea lui de distrugere asupra Federației acest efect are. Oamenii ăștia, colegii ăștia ai mei trăiesc din judo. Sunt familii care sunt în judo, în totalitate și părinții sunt antrenori sau arbitri și copiii sunt performeri. Nu e cazul să vină Marius Vizer să-și bată joc de viețile lor. De aia l-am șarjat și de aia o să-l împiedic să facă rău Federației. Dar în rest, dacă sunt afectat la modul personal, nu; am fost, m-a durut prietenia trădată a lui Vizer, veche de peste 20 de ani, m-a durut și am priceput-o greu, dar după ce pricep un lucru îmi intră bine în cap”.

Cei care v-au cerut demisia sunt membri afiliați ai Federației?

„Nu sunt cluburi afiliate Federației. Cele mai răsunătoare nume sunt cele ale Corinei Căprioriu și ale Alinei Dumitru, care sunt foste medaliate olimpice ale sportului românesc și ale judo-ului. Ele au fost primele două pe care le-am adus în judo când am preluat Federația acum 8 ani de zile și le-am dat funcții, Alina a fost Vicepreședinte, Corina a fost membru în Comitetul Director. Și am vrut să le pun la muncă, dar n-am avut pe cine. Dacă au vrut să muncească au dovedit că nu se pricep și dacă nu au vrut să muncească, cu atât mai rău pentru ele.

Din momentul ăla în care au plecat, nefiind în stare să facă treabă, nu le-a dat nimeni afară, ele au plecat prin demisie, Marius Vizer le-a luat și le-a folosit ca masă de manevră, de scandal. Ele sunt binevenite oricând, dacă vor să muncească pentru federație, dar n-au prezentat nici măcar un singur proiect în anii ăștia în care s-au lăsat de judo, să vină să-l pună pe masa Federației și să solicite sprijin. În rest, sunt niște oameni mai în vârstă, nici nu-i cunosc pe majoritatea, sunt oameni de 60, 70 de ani, colegi de generație eventual cu Marius Vizer și din solidaritate ei vin să facă scandal, sau intriganți, de tip Florentin Marinescu, care nici măcar nu face parte din judo, fost consilier de miniștri; pe el îl înțeleg, fiu-su e mâna dreaptă a lui Vizer la Federația Internațională de Judo și probabil că dacă face scandal, el crede că Vizer o să-l aprecieze mai mult. El este un intrigant, într-adevăr, dar în rest nu sunt oameni cu rezonanță în activitatea de zi cu zi a judo-ului, nu sunt oameni la care să mă uit atent spunând domnule, le datorăm ceva, fac treabă în fiecare zi, ar trebui să vedem ce au de spus; sunt oameni care fac scandal, iar oamenii care fac scandal trebuie blocați în consecință. Oamenii care muncesc și au ceva de reproșat trebuie ascultați. Nu e cazul lor, ei nu sunt oameni care muncesc. Cei de pe lângă mine dacă m-ar trage de mânecă, de la Florin Bercean la Gigi Savu, secretarul general, la Edi Zgorcea, directorul nostru sau alți colegi dacă m-ar trage de mînecă să spună șefu, nu e bine acolo, sau n-ați făcut bine asta, eu sunt deschis tot timpul și chiar îi rog să mă critice, dar nu e cazul.”

În moțiune se scrie și despre lipsa susținerii financiare și a atragerii de sponsori…

„Ultimii 8 ani din activitatea Federației Române de Judo au fost primii 8 ani când n-au existat probleme cu banii. Eu, când am preluat Federația am preluat-o cu datorii mari, le-am plătit pe toate și în acești 8 ani de zile, mai ales din fonduri private, am reușit să finanțăm nu 90%, nu 95%, 100% din toate competițiile pe care le-au propus antrenorii, coordonatori de loturi de cadeți, de juniori, de tineret și seniori. Astea sunt niște bârfe, de altfel, trebuie să mărturisesc că nici n-m citit toată scrisoarea aia, m-am uitat pe diagonală pentru că știam cine-i responsabil de scrisoare. Plus că, mă rog, vreo 3-4 persoane de acolo de pe listă scriu ‘miau’ ca pisica, adică n-aveau cum să formuleze un comunicat de ăsta, atât de pompos. Federația a rezistat în acest interval, și-a plătit datoriile și a făcut 100% calendarul tocmai pentru că au existat fonduri private atrase de către mine, pentru că în rest, din cauza unor prieteni ai lui Marius Vizer, cum a fost cel de tristă amintire, Eduard Novak, care a fost total coordonat de Marius Vizer, Federația a suferit. Noi am avut relații bune cu miniștrii care au apreciat performanțele noastre.Când a venit Eduard Novak, pentru a cărui demitere m-am zbătut mult și am reușit-o, mi se datorează. Am avut probleme pentru că Vizer îi spunea să nu mai finanțeze Federația de judo. Asta a fost situația.”

În comitetul director ați avut un vot de susținere, au fost 6 pentru, 3 împotrivă și o abținere. Vă dă încredere tot ce s-a întâmplat?

„Au fost 6 pentru, deoarece al șaptelea a lipsit motivat, colegul nostru Cristi Pintrijel; eu n-am votat la ședință pentru că era vorba despre mine. Avem la ora actuală, dacă se pune problema unei majorități în Comitetul Director, de unde a plecat, din păcate, președintele Aurelian Bădulescu la Curtea de Conturi, avem o majoritate de 8 la 3 și o abținere. Federația este bine susținută la nivel de autoritate, nu sunt probleme ca să fie împiedicată activitatea. Cei care au votat împotriva mea de asemenea nu au argumente, probabil au interese personale; un băiat de acolo care-i arbitru a fost amenințat că nu mai e delegat la competițiile internaționale de către IJF, altul care e președinte și are fata angajată de Marius Vizer și i-o fi spus că o dă afară, adică am ajuns la asemenea gen de potlogării care n-au legătură cu activitatea de performanță.”

Ați anunțat că la anul nu veți mai candida. Pe cine veți susține la președinția Federației naționale de judo?

„Eu nu vreau să aibă emoții colegii mei, că eu nu voi pleca de lângă judo. Tot ce am făcut pentru ei până acuma, voi face și de anul viitor. De la reprezentare, sprijin, bani, fonduri, idei, că mai am și eu idei, am experiență mare în sport, în toate sporturile, dar cred că este potrivit ca la finalul carierei cel mai merituos dintre tehnicienii judo-ului românesc, cel care ne-a adus toate medaliile Olimpice, mă refer la Florin Bercean, să poată să ocupe și locul de președinte al Federației de Judo, el acum este vicepreședinte executiv, este ieșit din antrenorat, se mai duce pe la sală dacă are niște sfaturi de dat și atunci cred că poate să-și dedice timpul activității de președinte. Iar dacă colegii mei o să vrea să mă țină aproape știu ei cum să facă să să mă țină aproape, inclusiv la ședințe sau la competiții.”

Unde vă este mai greu, în judo sau în politică?

„E o întrebare tare de tot. Să știi că în judo și știi de ce? Pentru că există oameni care au coborât nivelul de luptă foarte jos. Mie nu-mi place să mă bat jos, eu nu sunt luptător în nămol. Marius Vizer a adus nivelul de luptă din judo-ul românesc foarte jos, iar eu voi continua meciul cu Vizer, dar am să-l scot din judo. Îl invit pe Marius Vizer să se bată cu mine pe alte terenuri, știe el unde.”