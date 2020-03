Cozmin Gușă, la Legile puterii: ”Avem nevoie de guvern în această perioadă”

”Prestația echipei guvernamentale este emoțională, pe alocuri neserioasă din câte am reușit eu să observ. Am făcut drumul către sediul Realitatea, într-un București deloc aglomerat, trecând pe lângă celebrul mall din Băneasa, unde parcarea era goală. Am confruntat aceste imagini cu ce am văzut pe TV în nordul Italiei, Milano, unde piețele erau, de asemenea, goale, dintr-un joc subteran în care autoritățile au cedat, și știu ce vorbesc, presiunilor unor grupuri de afaceri interesate în turismul din nordul Italiei și au acționat mult prea târziu. Niște autorități, probabil, corupte, acum ne-am obișnuit cu Italia, care au întârziat măsurile pentru un câștig estimat la câteva milioane de euro încasări pentru diverse activități turistico-modiste.

În România a lipsit informația esențială cu care Guvernul este dator. Acest coronavirus afectează cu precădere persoanele în vârstă și bolnave sau pe cele cu o imunitate scăzută. Această isterie indusă nu este întâmplătoare. Isteria mediatică pusă la cale nu folosește nimănui. Isteria nu ascunde o neputință, ci un plan bine pus la punct. Nu știm cine a instalat acest război, putem să bănuim, dar vom avea niște câștigători și niște învinși. Vor fi consecințe economice devastatoare. Asistăm la un nou 11 septembrie 2001, catastrofă care s-a lăsat cu încă un milion de morți colaterali. Lumea atunci s-a schimbat pentru că după 11 septembrie au urmat declaratii de război, bombardamente, o puternică înarmare, militareizarea SUA, o puternică monitorizare a traiului tuturor.

Principalul perdant în această chestiune sulfuroasă este China, a cărei economie se va contracta puternic, exact în anul în care se prognoza că economia Chinei o va depăși pe cea a SUA. Nu știm prea multe, dar știm că un virus poate să fie plantat. Intenția mea este să liniștesc lumea responsabilă. Lumea sănătoasă, care se spală, care se îngrijește de igienă nu va fi afectată de acest coronavirus. Nu trebuie să fim speriați, nu vine nimic peste noi. Nu trebuie să umble ca nebunii după măști. Masca nu te ferește de o posibilă infestare. Nu este cazul ca românii să se panicheze, chiar dacă știrile vin în cascadă și nu doresc să meargă la esență, fără să diminuez gravitatea. Presa a ajutat la asta”, a declarat Cozmin Gușă la Realitatea PLUS.

Este nevoie să avem guvern!

”Avem nevoie de guvern în acesată perioadă. Nu cred că există o unanimitate în PSD și nu cred că va exista o decizie unanimă de nesusținere a guvernului. La isteria care a cuprins țara, să îți asumi să nu ai guvern stabil și să mergi pe o formulă de anticipate...

Soluția este instalarea unui guvern. Eu cred că PSD sau o parte din PSD asemena lucruri sunt tratate inclusiv de electoratul tău mult mai prost. Marcel Ciolacu este un pesedist vechi, nu și-ar permite acest gen de acțiuni, pentru că la-r arunca pentru o perioadă lungă în afara partidului. Eu nu am o părere proastă despre măsurile luate ca interimar, rezistența asta a lui a făcut să se echilibreze situația”, a explicat Cozmin Gușă.

Întrebat dacă Iohannis își mai dorește anticipate, consultantul politic a declarat: ”Cred că da, Iohannis și aliații săi europeni, cei care au sediul la Bruxelles și la Berlin, și-ar dori o majoritate în România care să fie controlată de Klaus Iohannis. Dar, dorindu-și alegerile anticipate, se va lovi de natură, de ceea ce se întâmplă și îi va fi dificil să argumenteze alegerile anticipate acum. Eu cred că va analiza și nu va apăsa această pedală a anticipatelor, care nu rezolvă nimic, ci încurcă. Criza de coronavirus se suprapune pe o criză economică”.

Cât despre învestirea Cabinetului Cîțu, Cozmin Gușă consideră că România va avea guvern în proporție de 70%.

”Cred că da, cu o probabilitate de peste 70%. Eu pe Florin Cițu nu-l cunosc, îl știu de la televizor. Câteodată mi-a făcut impresie bună, alteori nu. Am văzut niște mișcări pe la Bode, nu pot să laud pe nimeni de acolo. Ei ar trebui să gândească: cum traversezi o criză iminentă? Argumentul lui Cițu este o relație foarte bună, nu doar cu Isărescu, ci cu Banca Națională. A fost desemnat cel care a avut cea mai bună relație cu Banca Națională”.

PNL va vota Guvernul Cîțu?

”Dacă vor face cumva să facă o șmecherie să nu-l voteze, va cădea de la etaj. Populația se va răzbuna pe ei, pentru că populația dorește să fie protejată de cei care conduc în baza taxelor pe care le plătesc. Dacă Orban și ai lui au idei de asemenea joc subteran, atunci vor avea o mare problemă de credibilitate. Se va alege praful.

Dacă Guvernul Cîțu nu se învestește joi este rău, nu pentru că este wow, ci pentru că isteria este generalizată. Trebuie să ai un guvern cu puteri depline, că nu știm cum escaladează tot... Nu te vor ierta românii.

”Referitor la unele probleme existente între Orban și Cîțu, eu am dedus asta în urmă cu circa trei săptămâni. Citind substratul gesturilor lor îmi dau seama că Iohannis este nemulțumit de managementul lui Orban.

Orban a avut victorii împreună cu Dragnea. Îi doresc sănătate acolo unde e. Dar PNL este o fată mare numai bună de măritat deși nu s-a reformat, devenită așa pe managementul greșit al lui Dragnea. PNL a avut o victorie venită pe fondul greșelilor lui Liviu Dragnea.

În urma felului în care administrează confruntarea candidaților la locale joacă cu stranierii, la București cu Nicușor Dan, la Iași cu Chirica, ăla de și-a pus casa pe numele bebelușului. L-a văduvit pe Rares Bogdan de o candidatură solidă și a văduvit partidul. Nicușor Dan are o mare problemă în a lua voturile electoratului PNL. în schimb ia ceva de la USR, dar nici acolo”, a analizat Cozmin Gușă.

Alegerile la Primăria Capitalei. Situația din PSD

”Din punct de vedere teoretic, să fii partidul numărul 1 în sondaje și să nu ai candidatul tău la primăria cea mai importană, este un megaeșec politic. Ludovid Orban va deconta acest eșec. Eu nu îi dau sfaturi Gabrielei Firea.”

”PSD-ul este o organizație politică puternică, dar în refacere. Sarcina lui Marcel Ciolacu este să organizeze un congres, în care conducerea PSD să arate îmbunătățită. Este examenul lui Marcel Ciolacu cum își va organiza echipa de conducere. Ar fi preferabil să fie mai multe candidaturi la congresul PSD. Am fost inițiator la soluția Dîncu. E nevoie de oameni cu expertiză din laboratorul partidului. Și pot veni mulți oameni cu expertiză în spatele lui. Sunt în favoarea genului Vasile Dîncu: matur, intelectual, cu expertiză.

Am cerut o analiză de alianță între PSD și Pro România. Cu sau fără Victor Ponta. Cu această variantă putem avea un partid de stânga care să obțină 40% la alegerile din toamnă. Personal l-aș include pe Ponta, doar dacă aș fi în echipa de conducere, ca să pot să-l controlez. Nu mai am încredere în el.”

Cazul Sorina Pintea

”Cazul Sorina Pintea și administrarea lui din partea instituțiilor statului a fost un eșec. Nu așa trebuia tratat un om bolnav. N-am pierdut umanitatea, am devenit șacali.