Magazinele de îmbrăcăminte H&M din Moscova îşi vând stocurile rămase înainte de a ieşi definitiv de pe piaţa rusă. Pentru ultima șansă de a cumpăra hainele acestei firme, oamenii s-au așezat la cozi care au ajuns până în exteriorul centrelor comerciale, înainte ca acestea să își înceapă programul.

Compania își vinde inventarul din cele 170 de locații fizice înainte de a părăsi definitiv Rusia.

E doar una dintre zecile de multinaționale care și-au suspendat sau au renunțat de tot la operațiunile în Rusia, după ce Moscova a trimis zeci de mii de militari să invadeze Ucraina.

