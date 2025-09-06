Cosmeticiana fără vreun fel de studii medicale a realizat zeci de proceduri de mărire a buzelor și alungire a bărbiei. Acestea presupuneau injectarea cu acid hialuronic și alte substanțe chimice care topesc grăsimea din țesut.

Ancheta oamenilor legii a pornit de la imaginile postate de cosmeticiană pe rețelele de socializare. Ulterior, câteva dintre clientele sale au fost luate la întrebări și au confirmat faptul că femeia le-a făcut intervenții de injectare cu acid hialuronic în buze.



În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit seringi, ace și acid hialuronic la salonul cosmeticienei. Femeia și-a recunoscut fapta și a fost amendată cu 25.000 de lei. Oamenii legii au confiscat aparatura folosită și suma de 19.000 de lei, obținută în urma procedurilor ilegale.



Chiar dacă are dosar penal, femeia își vede nestingherită de activitatea ilegală. Conform contului ei de socializare, aceasta face în continuare proceduri pentru buze, atât în România și Anglia. Chiar zilele trecute a postat un mesaj însoțit de poza unei cliente după procedura de la salonul ei.