Coșmarul apei potabile continuă în Curtea de Argeș: bacteria Clostridium, depistată din nou

Publicat 24 feb. 2026, 14:08 Sursă Realitatea PLUS

Coșmarul apei potabile din Curtea de Argeș continuă. După aproape patru luni în care oamenii sunt nevoiți să care zilnic zeci de bidoane cu apă din punctele amplasate în oraș, situația pare departe de a fi rezolvată. O nouă analiză arată că bacteria Clostridium a fost identificată din nou în apa din rețea, iar localnicii nu o pot folosi sub nicio formă.

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