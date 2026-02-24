Coșmarul apei potabile continuă în Curtea de Argeș: bacteria Clostridium, depistată din nou

Coșmarul apei potabile din Curtea de Argeș continuă. După aproape patru luni în care oamenii sunt nevoiți să care zilnic zeci de bidoane cu apă din punctele amplasate în oraș, situația pare departe de a fi rezolvată. O nouă analiză arată că bacteria Clostridium a fost identificată din nou în apa din rețea, iar localnicii nu o pot folosi sub nicio formă.
Bacteria Clostridium a fost depistată în două probe de apă recoltate, una din stația de tratare Cerbureni, iar cealaltă de la o școală din Curtea de Argeș.
„Ne-a trimis mesaj cu alertă, cu bacteria. Și nu putem să riscăm. Azi, mâine, nu e... nici noi nu mai știm ce să credem. [...] Foarte greu, foarte greu. Destul de greu. Hai că eu sunt mai tânără, dar cei care sunt în vârstă, vă dați seama că e mult mai greu. Păi... destul de multe [drumuri], toată ziua, vă dați seama că ne trebuie”, a declarat o localnică.
Direcția de Sănătate Publică a transmis că oamenii au la dispoziție două surse publice alternative de apă potabilă. Spitalul Municipal este aprovizionat în continuare cu apă adusă de pompierii de la Mioveni.
„Stăm, cărăm la apă... Pe timpul lui Ceaușescu stăteam la coadă la produse, la ăstea, acum la apă. Clasa politică râde de noi. De mai demult, nu acum... când vine apa maro. Nu acum, în al 15-lea ceas”, spune un localnic.
Cu doar câteva zile înainte ca bacteria periculoasă să fie identificată din nou în apa din rețea, analizele arătau că turbiditatea și concentrațiile de fier și clor erau peste limitele admise. Însă, bacteria Clostridium nu fusese atunci depistată. Probele precedente au fost recoltate după ce furnizarea apei a fost oprită timp de peste 24 de ore pentru lucrări la stația de tratare.
„Acum avem două variante: să luăm de aici, de la mănăstire, și să știți că cea din container adusă de ISU este foarte, foarte bună. Cei bătrâni ar trebui să fie ajutați, dar...”, afirmă un bărbat, despre sursele de apă.
La începutul săptămânii trecute, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis instituirea stării de alertă pentru 30 de zile în municipiul Curtea de Argeș. Atunci, prefectul județului a declarat că au fost solicitate fonduri de la Guvern pentru lucrări și investiții.
„Sunt la coadă să vină apa bună. [O folosesc] pentru consum propriu, pentru alimente, pentru mâncare. Da, [am auzit că a fost descoperită bacteria], păi primim RO-ALERT”, spune un altul.