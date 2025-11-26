Imediat după ce a fost dusă la Spitalul de Copii din Timişoara, copila de 10 ani care a fost înjunghiată de mama ei a fost operată. Medicii i-au suturat cele patru răni provocate cu un cuţit, ei precizând că niciuna dintre plăgile înjunghiate nu i-a pus viaţa în pericol.



”Prezenta patru plăgi înjunghiate, la nivel cervical una, două la nivel supraclavicular, una subclavicular. S-au efectuat investigaţii. A fost operată pentru suturarea plăgilor. Nu au fost afectate vase majore. În momentul de faţă pacienta este sub supraveghere, în stare stabilă şi cooperantă”, a precizat dr. Iulia Bagiu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii ”Louis Ţurcanu” din Timişoara. Medicul a precizat însă că fata este foarte speriată.



Șocantul incident s-a petrecut marţi seară, în timp ce fata dormea. Copila a fost, astfel, înjunghiată în somn de mama ei, o femeie despre care există informații că ar avea probleme psihice. Aceasta aflase că soţul ei vrea să o interneze într-o clinică de psihiatrie și cel mai probabil din răzbunare a recurs la teribilul gest.

Cel care a alerta poliția a fost chiar tatăl fetei. Un echipaj medical a preluat-o pe fată şi a dus-o de urgenţă la Spitalul de Copii Timişoara, iar un echipaj de Poliţie a ridicat-o pe femeie pentru audieri. Aceasta va fi supusă unei expertize de specialitate.