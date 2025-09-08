Copiii și-au activat puterile pentru noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor - FOTO

Parcul Lumea Copiilor, din București, a fost, sâmbătă, 6 septembrie, locul unde copiii și-au putut activa puterile care să-i însoțească în noul an școlar, în cadrul unei noi ediții a evenimentului Școala de SuperEroi Itsy Bitsy!

De dimineață, de la ora 9:00, și până seara, la ora 18:00, ei s-au bucurat împreună de zeci de activități gratuite de educație prin joacă pentru copii, dar și de informații utile pentru părinți.

La cererea publicului, începând cu acest eveniment, o atenție deosebită a fost acordată și copiilor cu autism. Astfel, Asociația Help Autism a accesibilizat evenimentul Școala de SuperEroi și l-a transformat într-o experiență incluzivă în care toți copiii – tipici sau atipici – s-au putut bucura de joacă, creativitate și descoperire în propriul ritm.

Imagine

Școala de SuperEroi powered by Itsy Bitsy este un eveniment cu acces gratuit și este realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4 București, prin intermediul celor de la Totul Verde.

Evenimentul a fost unul plin de surprize! Supereroii Itsy Bitsy – Itsy, Bitsy, SuperZăpă, Spinner, Dj Dodi și Spark – s-au întâlnit cu cei mici și i-au încurajat în descoperirea propriilor superputeri.

Imagine

 