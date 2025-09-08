De dimineață, de la ora 9:00, și până seara, la ora 18:00, ei s-au bucurat împreună de zeci de activități gratuite de educație prin joacă pentru copii, dar și de informații utile pentru părinți.

La cererea publicului, începând cu acest eveniment, o atenție deosebită a fost acordată și copiilor cu autism. Astfel, Asociația Help Autism a accesibilizat evenimentul Școala de SuperEroi și l-a transformat într-o experiență incluzivă în care toți copiii – tipici sau atipici – s-au putut bucura de joacă, creativitate și descoperire în propriul ritm.

Școala de SuperEroi powered by Itsy Bitsy este un eveniment cu acces gratuit și este realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4 București, prin intermediul celor de la Totul Verde.

Evenimentul a fost unul plin de surprize! Supereroii Itsy Bitsy – Itsy, Bitsy, SuperZăpă, Spinner, Dj Dodi și Spark – s-au întâlnit cu cei mici și i-au încurajat în descoperirea propriilor superputeri.