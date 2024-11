"Colegii de la DGAPSC din zona de resedinta a minorilor, practic, au obligatia legala de a asigura consilierea si informarea familiilor in astfel de cazuri. Evident, este un caz mai special din perspectiva mediatizarii sale, care vine cu o incarcatura in plus pentru toti cei implicati. Ma bucur ca s-a intermediat aceasta intalnire intre copii si mamasi sunt convins ca in curand va fi o decizie si in instanta specifica pe acest caz", a declarat, joi, la Realitatea PLUS, Rares Petru Achiriloaie, seful Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie.

Intrebat ce discutii s-au purtat si daca au fost prezenti la intalnire si fratii mai mari ai copiilor lui Prigoana, reprezentantul ANPDCA a raspuns: "Nu pot sa va dau detalii asupra celor discutate acolo. De altfel, copiii au participat la aceasta intalnire doar cu mama lor. Asadar a fost in intimitate totala si cu siguranta au ajuns la niste concluzii din perspectiva personala".

Rugat sa explice, din punct de vedere legal, in grija cui se afla in prezent cei doi copii minori ai omului de afaceri Silviu Prigoana, Achiriloaie a prearatat ca, potrivit Codului Civil din Romania - inclusiv in cazuri de divort - "ascultarea si opinia copilului este luata in considerare de la varsta de 10 ani in sus".

"Practic, in momentul de fata, ei au inca stabilit domiciliul, din punct de vedere legal, la proprietatea tatalui raposat si colegii de la DGAPSC Sector 6 incearca sa informeze ambele parti cu privire la drepturile si obligatiile lor, astfel incat sa medieze aceasta situatie", a explicat acesta.

Intrebat dac a la intalnire au participat si consilieri psihologi pentru cei doi copii minori, Rares Petru Achiriloaie a raspuns: "Inainte sa intre la intalnire, acestia au avut o discutie cu colegi psihologi de la sector si oricum sunt intr-o permanenta legatura".

Intrebat unde se afla copiii in acest moment, reprezentantul ANPDCA a spus ca nu poate sa dea astfel de detalii din dosar.

El a mentionat ca daca partile vor fi de acord sa mai poarte astfel de discutii - atat copiii, cat si mama - "cu siguranta ca se vor mai intampla".

"Din cate stiu, exista un proces deschis in instanta, exista o solicitare de ordonanta prezidentiala din partea mamei si daca nu ma insel chiar maine e termen", a mai spus Achiriloaie.

"Nu pot sa va dau mai multe detalii. Exista si o prevedere legala care spune ca trebuie sa protejam dreptul la imagine si la viata privata a copiilor. Astfel, apelul meu catre toata lumea, inclusiv catre cele doua familii, ar fi sa puna mai presus de orice interesul superior al copiilor", a spus acesta.

Intrebat daca cei doi copii nu vor dori sa se intoarca la mama lor, din punct de vedere legal le va fi respectata decizia, avand in vedere ca spunea ca de la 10 ani este ascultata dorinta unui copil, Achiriloaie a raspuns: "Instanta va asculta cu siguranta si opinia copiilor si va decide in consecinta".