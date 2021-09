Liviu Dragnea a făcut câteva mărturisiri uluitoare despre cum decurgeau dialogurile în interiorul Statului Paralel:

"Să va spun o conversa;ie pe care mi-a spus-o domnul Dâncu.

A două zi după ce ANAF a fost peste Antena 3, eu am fost la emisiune cu Tăriceanu și eram foarte nervos și agitat și am prestat în consecință. Atunci, doamna Kovesi l-a sunat pe domnul Coldea, Vasile spunea că erau la el acasă, i-a spus că o să mă bage la pușcărie și pe mine și pe soția mea, cum am îndrăznit eu să contest o acțiune a ANAF-ului. Asta e o conversație pe care n-am auzit-o doar eu. Mi-a confirmat-o domnul Coldea, direct.

Am asistat întâmplător, mă dusesem la ei la sediu pentru că era vorba de un protocol pe care voiau să-l semnez cu SRI-ul, nu eu, toate ministerele, și am auzit o discuție între domnul COldea și un procuror care se plângea că un judecător nu execută ceea ce i s-a transmis și Coldea a promis lucrul asta", a explicat Dragnea.

Fostul lider PSD a explicat și de ce nu a făcut atunci publice toate aceste conversații:

"Decizia mea atunci a fost că vorbesc degeaba dacă vorbesc, în 2014, 2015 sau 2013, săreau pe mine, nu mă credea nimeni, nu eram președinte de partid. Eu doar vreau să va spun de ce nu am făcut-o atunci. Decizia mea a fost atunci să fac tot ce e posibil pentru a destramă această structura ocultă. Nu am mers până la capăt pentru un motiv foarte simplu. Deciziile nu erau la mine, erau la guvern. O decizie importantă era la Comisia de control SRI. Din păcate, toți cei care au fost acolo președinți, ultimul Manda, au plecat viteji și s-au tăiat pe parcurs.", a declarat Liviu Dragnea.