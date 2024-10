Acum, localnicii spun că autoritățile au exagerat și că, de aceasta dată, nu au făcut decât să îi panicheze.

Românii - dezamăgiți după evacuare

„Nu plecăm de acasă, ce o vrea Dumnezeu...nu am plecat că nu am plecat, unde să plecăm, cum să mergem?

S-a exagerat foarte mult aseară, ne-a terminat cum ar veni, debitul de apă nu e...a venit, a plouat ca de fiecare dată, dar nu exagerați, e tare evacuați că nu știu ce...Atunci când a fost viitura aia mare nu ne-a anunțat deloc și acum când a fost puțin ne-a anunțat din timp...”, spun oamenii.

Disperarea oamenilor care trebuiau să lase totul în urmă

„ - Nu am putut să dorm deloc, a fost frig.

- A plouat?

- Da, da... uite apa pe sub pat.

- Dacă nu ești în patul tău acasă...

- A venit și ne-a spus...plecați, bunica de aici că vine apa de 2 ori mai mare și am plecat...ce aveam să fac, dacă așa a spus așa am făcut...”, a completat o bătrână.

„Mașina de spălat, tv tot mi-a luat, tot, mi-a lăsat doar pereții goi, ce am avut tot...tot.”, spune o victimă a inundațiilor catastrofale din luna septembrie.

„Dezastru, dezastru, tot ne-a luat...cu Dumnezeu înainte, nu avem ce să facem. Soțul e paralizat, e la niște nepoți la Cuza Vodă. E foarte greu, am 60 de ani de când am venit aici, dar așa potop n-am văzut. A zis să părăsim locul că vine viitura mare, ca aia care a fost prima dată și am plecat...”, spune o femeie.

Arafat se laudă cu intervenția

Șeful DSU, Raed Arafat, spune că autoritățile au acționat exemplar și nu vede nicio problemă în avertizarea populației prin RO-Alert chiar dacă nu era cazul. Arafat spune mobilizarea a fost una majoră comparativ cu inundațiile trecute din Galați și că instituțiile s-au pregătit pentru ce e mai rău.

„Evacuarea și toate măsurile care s-au luat, dublarea personalului era o reacție normală. Din momentul în care nouă ni se dă o informare care are mai multe posibilități, nu este știință de farmacie care spune dreapta sau stânga.

„Scenariul cel mai prost este scenariu pe care l-am văzut și în alte țări...există posibilitatea să avem scenarii foarte grave. De această dată am dat tot și s-au luat măsuri pentru că aveam scenariile și știam din timp că există scenariu foarte prost.”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat.