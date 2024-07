”Fotografia este făcută astăzi la Universitatea București. În imagini este lector universitar dr. Andrei Nae de la catedra de engleză. Că se identifică “she” adică “ea”, n-am o problemă.

Băh baiatule... cum să te prezinți în halul ăsta îmbrăcat la studenți? Că mai ești și în comisia de admitere. Plătește băh, o rochie de bun gust. Zici că ești ultima centuristă întoarsă-n timp!”, este mesajul postat de jurnalista Mara Bănică, mesaj care însoțește fotografia. Postarea a fost distribuită masiv (peste 6.000 distribuiri) și s-au adunat între timp peste 3.000 comentarii.

Reacția Universității București

Purtătorul de cuvânt al Universității din București, Bogdan Oprea, a precizat că profesorul n-a venit îmbrăcat indecent.

„Trăim într-o țară democratică. Domnul n-a venit indecent, expunând lucruri care nu se expun. Există un cod de etică și incluziune, așa cum obligă legea, ce punct de vedere aș putea să formulez? Trăim într-o țară în care oamenii au libertatea să se exprime”, a spus Oprea.

Pe de altă parte, a mai precizat reprezentantul Universității din București, în codul de incluziune și gen nu sunt prevăzute norme vestimentare. „Cu siguranță nu sunt prevederi care să te oblige să te încalți cu pantofi de o culoare sau cu pantaloni nu știu de care. Regulile sunt în limitele legii. Un astfel de regulament ar fi împotriva Constituției. Nu poți să dai un regulament care nu respectă legislația națională”, a adăugat Oprea.

Cine este profesorul Andrei Nae

Conform prezentării de pe site-ul Universității București, „dr. Andrei Nae este lector la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine unde predă cursul de masterat <<Jocurile video şi identitatea culturală>> şi cursul opţional<<Introducere în studiul jocurilor video ca medii narative>> pe lângă seminare de practica limbii engleze şi literatură americană.

Începând cu 2019, este directorul proiectului de cercetare "Discurs colonial în jocurile video" finanţat de UEFISCDI.

Andrei Nae a publicat mai multe studii sub forma de cărţi, capitole şi articole printre care se numără monografia Immersion, Narrative, and Gender Crisis in Survival Horror Video Games publicată de Routledge în 2021”.

Andrei Nae, grant-uri de cercetare, burse şi premii



Perioadă: Septembrie 2020 – August 2022

Titlu proiect: Discurs colonial în jocuriel video

Tip grant: Proiecte de cercetar postdoctorală (PD2019)

Finanţare: UEFISCDI

Cod proiect: PD 54/2020 PN-III-P1-1.1-PD-2019-0898

Parteneri: Centrul pentru Studii Americane, Universitatea din Bucureşti

Manager proiect: Andrei Nae

Principal Investigator: Andrei Nae

Site: https://colonialdiscourseinvideogames.wordpress.com/

Perioadă: August 2019 – Septembrie 2020

Titlu proiect: Problema diversităţii în jocurile video de acţiune

Tip grant: Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă antreprenorială (EXCIA)

Finanţare: Programul Operaţional Capital Uman

Cod proiect: POCU / 380/6/13/125245 no. 36482 / 23.05.2019

Parteneri: Academia de Studii Economice şi Universitatea din Bucureşti

Principal Investigator: Andrei Nae

Site: http://www.excia.ase.ro/home

Perioadă: Iulie 2017 – Decembrie 2019

Titlu proiect: Circulatia lui Shakespeare in zona de confluente sud-est europene

Tip grant: Proiecte de cercetare exploratorie (PCE2016)

Finanţare: UEFISCDI

Cod proiect: PN-III-P4-IDPCE-2016

Parteneri: Centrul de Excelenţă pentru Studierea Identităţii Culturale, Universitatea din Bucureşti

Manager proiect: Mădălina Nicolaescu

Asistent de cercetare (Key Expert): Andrei Nae

Site: https://shakespeareintheborderland.wordpress.com/

Dată: 18.12.2015

Nume premiu: Certificat de excelenţă

Acordat de: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 187/1.5/S/155559, Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD)

Perioadă: July 2015 – December 2015

Tip grant: Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD)

Finanţare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Cod proiect: POSDRU/187/1.5/S/155559

Parteneri: Universitatea din Bucureşti

Perioadă: octombrie 2014 – septembrie 2017

Tip bursă: Bursă doctorală

Finanţare: Universitatea din Bucureşti

Perioadă: octombrie 2011 – iunie 2012

Titlu proiect: Pasiuni în Poezia lui Emily Dickinson

Tip grant: Bursa de performanţă ştiinţifică

Finanţare: Universitatea din Bucureşti

Parteneri: Universitatea din Bucureşti

Principal Investigator: Andrei Nae

Perioadă: Februarie 2011 – Iunie 2011

Tip bursă: Bursă Erasmus (în anul II, semestrul 2 la Universitatea din Salzburg)

Stagii de cercetare

Perioadă: 20.10.2022 – 30.10.2022

Instituţie: The British Library

Proiect: Discurs colonial în jocurile video, PD 54/2020 PN-III-P1-1.1-PD-2019-0898

Perioadă: 26.07.2022 – 09.08.2022

Instituţie: Biblioteca Universităţii Humbolt din Berlin

Proiect: Discurs colonial în jocurile video, PD 54/2020 PN-III-P1-1.1-PD-2019-0898

Perioadă: 08.08.2021-22.08.2021

Instituţie: University of Freiburg

Proiect: Discurs colonial în jocurile video, PD 54/2020 PN-III-P1-1.1-PD-2019-0898

Perioadă: 30.08.2017 – 08.09.2017

Instituţie: The British Library

Proiect: Circulatia lui Shakespeare in zona de confluente sud-est europene, 1/2017, PN-III- P4-ID- PCE-2016

Perioadă: 1.12.2015 - 31.12.2015

Instituţie: Goethe University, Frankfurt am Main

Proiect: Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD)POSDRU 187/1.5/S/155559

Activităţi de organizare

Perioadă:

Eveniment: AICED 24

Perioadă:02-04.06.2022

Eveniment: AICED 23: Literature and Cultural Studies Section: ‘Disaster Discourse: Representations of Catastrophe’

Responsabilităţi: Membru al comitetului de organizare

Perioadă: 19.09.2021

Eveniment: Atelier „Video Games at the Intersection of Postcolonialism, Postcommunism, and Globalisation” în cadrul proiectului “Discurs colonial în jocurile video,” Centrul de Studii Americane, Universitatea din Bucureşti

Responsabilităţi: Organizator

Perioadă: 8-9.11.2018

Eveniment: The Circulation of Shakespeare’s Plays in Europe’s Borderland International Conference, organozată în cadrul proiectului „Circulatia lui Shakespeare in zona de confluente sud-est europene”

Responsabilităţi: Membru al comitetului de organizare

Perioadă: 30.11.2017-02.12.2017

Eveniment: The Paradigmatic City (III): Customs and Costumes - Centrul de Excelenţă pentru Studierea Identităţii Culturale (Universitatea din Bucureşti), Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (Universita Ca’Foscari, Venice), Institutul Cultural Român

Responsabilităţi: Membru al comitetului de organizare

Perioadă: August 2015 – 2021

Responsabilităţi: Secretar ştiinţific al Şcolii Doctorale de Studii Literare şi Culturale

Perioadă: 23–25.10.2014

Eveniment: Imagological Chronotopes: Emblems, Clichés, Stereotypes Conferinţă – Centrul de Excelenţă pentru Studierea Identităţii Culturale, Universitatea din Bucureşti, Institutul Cultural Român

Responsabilităţi: Membru al comitetului de organizare

CV-ul complet poate fi consultat AICI.