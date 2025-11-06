În acest caz, sunt efectuate joi percheziţii domiciliare în trei locaţii.

“În calitate de contabil al unei şcoli publice din Sectorul 5, Bucureşti, suspectul B.A., în perioada 2019 – 2025, a efectuat în mod nejustificat un număr de 219 viramente bancare în valoare de aproximativ 1.000.000 lei din contul unităţii şcolare în conturile sale personale, însuşindu-şi astfel pe nedrept suma respectivă. Totodată, în calitate de contabil al unei alte şcoli publice din Sectorul 5, Bucureşti, suspectul B.A., în perioada 2021 – 2025, a efectuat în mod nejustificat un număr de 24 de viramente bancare în valoare de aproximativ 200.000 lei din contul unităţii şcolare în conturile sale personale, însuşindu-şi astfel pe nedrept suma respectivă”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, într-un comunicat.

Cercetările sunt în continuare efectuate de către organele de cercetare penală din cadrul DGPMB – Poliţia Sectorului 5, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.