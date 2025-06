Sorin Grindeanu: O să mai avem întâlniri chiar și azi, în mod sigur și mâine și poimâine. În mare, am discutat despre o parte din măsuri, dați-mi voie să nu fac eu anunțurile care țin până la urmă de premier. Am discutat despre măsuri și am discutat de un eventual calendar până la investirea guvernului, având în vedere și faptul că fiecare din formațiunile politice care ar putea să facă parte din această viitoare coaliție trebuie să-și parcurgă pașii statutari în interiorul fiecărui partid. Și PSD, și PNL, și USR și UDMR, urmând ca poate și azi și mâine să detaliem și premierul desemnat să prezinte toate aceste măsuri.

Reporter: V-a prezentat Ilie Bolojan variantele pe care le-a discutat cu Nicușor Dan?

Sorin Grindeanu: Bineînțeles că am discutat dar nu o să schimb răspunsul față de ceea ce am spus mai devreme.

Reporter: Vor fi două cote de TVA sau mai multe?

Sorin Grindeanu: În această direcție se merge, dar discuțiile continuă.

Reporter: De când s-ar putea aplica această creștere?

AUR critică dur numirea lui Ilie Bolojan ca premier: „Românii trebuie să se pregătească pentru o nouă rundă de austeritate”

Sorin Grindeanu: Chiar cred că e atributul premierului desemnat să facă aceste anunțuri. Am luat aceste măsuri, le definitivăm, urmează întâlniri și în orele următoare, și mâine, în momentul când avem acest pachet de măsuri în mod sigur premierul desemnat îl va prezenta și e normal să facă dânsul, nu altcineva, după care noi, având în mare aceste lucruri stabilite, vom da, probabil mâine, acel vot pe care ar fi trebuit să-l facem astăzi cu cei aproape 5000 de colegi prezentându-le în mare parte aceste măsuri, desigur nu putem oana la ultimul detaliu, plus liniile principale din acordul politic pe care de asemenea îl vom avea, cele patru formațiuni plus minoritățile naționale. Aceștia sunt pașii și mâine după-amiază cei 4766 de delegați membri PSD vor vota în cunoștință de cauză.

Reporter: Premierul desemnat, după momentul investirii, va avea autoritate deplină asupra modului în care va funcționa coaliția, asupra deciziilor, va putea să demită un ministru fără acordul formațiunii din care face parte, pentru că înțelegem că Ilie Bolojan a cerut autonomie și autoritate în exercitarea mandatului. Îi va da PSD această autoritate?

Sorin Grindeanu: Orice premier va avea autoritatea pe care i-o dă funcția de premier.

Reporter: În privința componentei guvernului, vor fi 3 vicepremieri și sunteți de acord ca UDMR să aibă un vicepremier?

Sorin Grindeanu: Nu sunt definite aceste lucruri, sigur PSD are vicepremier.

Reporter: Surse PSD spun că PSD nu va intra într-un guvern care crește cotețul TVA. De ce v-ați schimbat acum optica?

Sorin Grindeanu: Păi am spus eu că am schimbat-o? Mâine hotărâm dacă schimbăm sau nu. Mâine dăm un vot.

Primele variante de nume în guvernul BOLOJAN. Rotații de posturi, dar și nume surpriză - SURSE