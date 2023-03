"Domnul primar, ca zonă, nu știu dacă e cea mai potrivită zonă pentru școală acolo! Acolo unde trebuie e un negru acolo, unde trebuie. Arată-mi negrul ăla astăzi. Știți foarte bine... Nu, dar acolo-s indienii. E o zonă mlăștinoasă și știți cum e. Să iasă țiganii în curtea școlii și merge (sic) la școală să învețe? Iară ca zonă știți foarte bine ce e în vecinătate acolo. Indieni!", a spus viceprimarul PNL, Andrei Măiereanu, într-o postare pe Facebook.



Ulterior, viceprimarul a făcut câteva precizări pe marginea acestui subiect intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS: "Afirmatia a fost o exprisie neinspirata. Se referea la o poza de pe Facebook postata de dl primar, nicidecum la comunitatea de romi din Sanpetru. <<Indienii>> nu-mi apartin afirmatia. Nu a fost facuta de mine. <<Negri>> a fost o expresie neinspirata referitoare la o poza postata de dl primar in care apar copii de alta nationalitate.

(...) Nu am facut afirmatii rasiste impotriva comunitatii rome din Sanpetru. Ba mai mult, am o relatie foarte buna cu ei".

Oficialul a refuzat sa raspunda la intrebarea daca isi va da demisia in urma declaratiilor controversate care au ajuns in spatiul public, mentionand in schimb ca sedinta in cadrul careia au fost facute afirmatiile respective a avut loc in urma cu 2 saptamani, iar proiectul privind constructia unitatii de invatamant este in prezent aprobat. "In prima sedinta nu s-au primit toate documentele aferente situatiei funciare a proiectului. Proiectul este in derulare", a mai spus viceprimarul, pentru Realitatea PLUS.