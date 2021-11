„Iată că, din nefericire, încă un luceafăr din folclorul românesc ne părăsește. Am avut onoarea să-l cunosc, am fost amici. Întâlnirea cu el nu putea fi decât cu zâmbetul pe buze, era un om vesel.

Pe lângă faptul că era un om cu poantele la el, în jurul lui nu era o atmosferă tesionată, iar pe scenă te facea să uiți de emoții. Am multe amintiri cu el. În urmă cu doi ani am participat la un spectacol de Ziua Națională a României, la Roma. Era plin de energie”, a spus Constantin Enceanu, sâmbătă, la Realitatea PLUS.