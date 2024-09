In aceste momente sunt audieri de amploare in mega-dosarul generalilor care se afla pe masa procurorilor anticoruptie.

Joi, Cornel Varavar, milionarul de Dorobanti, a ajuns lin fata procurorilor de la sediul anticoruptie insotit de avocata sa. La intrarea ins ediul DNA acesta nu a dorit sa faca niciun fel de comentariu.

Conform surselor Realitatea PLUS, acesta ar fi apelat la sevrviciile de consultanta in afaceri, dar si de optimizare ale generalilor Coldea si Dumbrava.

De asmenea, la DNA a ajuns joi si avocatul celor 3 inculpati, respectiv al lui Coldea si Dumbrava, dar si al avocatului Doru Traila.

Cornel Varva este finul lui Marius Vizer, omul de afaceri controversat cu legaturi la Moscova. Mai mult decat atat, conform unor surse Varvara ar fi fost intermediarul si omul de legatura intre premierul albanez Edi Rama si Florian Coldea. În plus, se pare că și Marina Pandarof l-ar fi cunoscut pe Cornel Varvara.

Conform surselor Realitatea PLUS, alți martori importanți urmează să fie audiați astăzi în acest dosar.

Cozmin Gușă: Varvara așteaptă o delegație a serviciului secret german în weekend care să-i negocieze libertatea împreună cu cei din SRI

Într-o intervenție la Realitatea PLUS, consultantul politic Cozmin Gușă a declarat că Varvara, omul nemților, așteaptă o delegație din partea serviciului secret german care să-i negocieze cu SRI libertatea.

"Ma astept ca Varvara sa vorbeasca. Vorbim despre cel mai important caz de coruptie de la nivel inalt international. Nu e un milionar de Dorobanti, a lucrat pentru guvernul german in Kurdistan. A realizat diverse lucrari pe banii guvernului german in timpul Angelei Merkel si de acolo a avut si legaturi cu Moscova si cu Albania.

De altfel, Varvara se bazeaza ca, in acest weekend, va veni o delegatie din partea serviciului secret german care sa incerce sa-i negocieze libertatea impreuna cu cei din SRI. Aceasta este o informatie in exclusivitate, am aflat-o de la cei din anturajul lui Varvara. El crede ca se pot rezolva treburile prin negociere intre serviciile secrete si isi asteapta, daca cumva va mai fi in libertate in acest weekend, oaspetii din Germania care sa-i negocieze libertatea sau imunitatea cu oamenii din SRI", a spus Cozmin Gușă.