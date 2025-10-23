”În jurul orei 14.12, pompierii militari au fost înştiinţaţi prin apel la 112 de faptul că, în localitatea Băile Olăneşti, strada Cheia, în urma efectuării unor lucrări la o reţea de canalizare, o conductă de gaze subterană a fost spartă”, anunţă, joi, ISU Vâlcea.

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenţie, inclusiv echipajul CRBN - Chimic, Biologic, Radiologic, Nuclear. De asemenea, au fost anunţate firmele specializate.

”Pentru protecţia cetăţenilor şi pentru ca intervenţia să se desfăşoare în condiţii de siguranţă, a fost balizată zona pe o rază de 800 m şi au fost evacuate 35 de persoane de la locuinţele din apropiere”, au precizat pompierii.

În acest moment, alimentarea cu gaze este oprită.