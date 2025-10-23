Conductă de gaze subterană, spartă în urma unor lucrări de canalizare, în Băile Olăneşti. Zeci de persoane au fost evacuate

O conductă de gaze subterană a fost spartă, joi, în urma unor lucrări de canalizare, în Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea. Pompierii au stabilit un perimetru de siguranţă de 800 de metri şi au evacuat 35 de persoane. Furnizarea gazului a fost sistată.

”În jurul orei 14.12, pompierii militari au fost înştiinţaţi prin apel la 112 de faptul că, în localitatea  Băile Olăneşti, strada Cheia, în  urma efectuării  unor lucrări la o reţea  de canalizare,  o conductă  de gaze subterană a fost spartă”, anunţă, joi, ISU Vâlcea.

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenţie, inclusiv echipajul CRBN - Chimic, Biologic, Radiologic, Nuclear. De asemenea,  au fost anunţate firmele specializate.

”Pentru protecţia cetăţenilor şi pentru ca intervenţia să se desfăşoare în  condiţii de siguranţă,  a fost  balizată zona pe o rază  de 800 m şi  au fost evacuate 35 de persoane  de la locuinţele din apropiere”, au precizat pompierii.

În  acest moment, alimentarea cu gaze este oprită.