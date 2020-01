Compromis politic între Ponta și Orban? Pro România, finanțat de la buget, fără să participe la alegeri

Dezvaluirea a fost facuta pe Facebook, sub titlul "Ponta bate palma cu guvernul PNL", de avocatul Mihai Badea, consilier parlamentar al Grupului USR din Camera Deputatilor si presedinte al Comitetului de Initiativa "Fara Penali in Functii Publice", care a precizat ca "amendamentul a fost propus de Victor Ponta si acceptat de Guvernul Orban".

"Conform legii privind finantarea partidelor, de subventia acordata de stat beneficiaza doar partidele care au participat la ultimele alegeri locale si parlamentare, proportional cu voturile obtinute. Cum Pro Romania s-a infiintat dupa alegeri, pana acum n-a incasat niciun ban de la buget, chit ca a atras zeci de parlamentari de la alte partide, in special de la PSD.

Cu alegerile locale si parlamentare in vizor, Victor Ponta avea nevoie sa-si rotunjeasca fondurile de campanie ca sa treaca pragurile electorale, mai ales ca a scazut masiv in sondaje de cand l-a parasit Mihai Tudose. Asa ca a propus o 'mica' derogare: doar in 2020, subventia sa fie alocata tuturor partidelor cu parlamentari, proportional cu numarul de deputati si senatori pe care il au in prima zi a anului.

Putem doar sa ne imaginam ce promisiuni s-au facut PNL-ului pentru aceasta imensa concesie, care nu doar ca-i va asigura lui Victor Ponta un flux consistent de bani publici in fiecare luna, ci va preveni inclusiv riscul ca migratia unor parlamentari sa diminueze veniturile partidului sau", subliniaza Mihai Badea.

Pana ieri, subventiile de la buget se acordau partidelor proportional cu voturile obtinute la alegerile anterioare, iar Pro Romania nu era pe lista.

