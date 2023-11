Aceste rase de câini sunt apreciate pentru abilitățile lor cognitive și pentru capacitatea de a învăța și se bucură de recunoaștere aproape unanimă în rândurile celor care au cunoștințe despre cel mai bun prieten al omului.

Indiferent dacă ești interesat de un câine foarte inteligent pentru a-i dezvolta abilități de lucru și dresaj sau că îți dorești un partener inteligent și loial în viața de zi cu zi, aceste rase de câini vor satisface aceste nevoi într-un mod remarcabil.

5. Golden Retriever

Ii place din cale afara sa-i faca voia stapanului, insa nu uita ca acest animal dragalas are unul dintre cele mai mari creiere din randul semenilor sai. Initial, Golden Retriever-ul a fost dezvoltat pentru vanatoare si tocmai de aceea are nevoie de multa miscare pentru a-si pastra caracterul echilibrat. Este foarte bun la activitati ce implica mintea si corpul, ca de altfel toate rasele prezentate in acest material. Nu trebuie decat sa-i arati ce are de facut si poti lasa restul in seama sa.

4. Ciobanescul australian

Este unul dintre cei mai devotati caini, caruia nu-i este teama sa-si arate dragostea intinzandu-se la piciorul tau sau sa gaseasca o modalitate de a-ti sari in brate. Asta nu-l transforma, totusi, intr-un caine caruia sa-i placa sa leneveasca in casa. Dimpotriva, este un patruped care poate excela la obedienta, agilitate, aport si multe alte activitati in aer liber.

3. Pudel

Nu-l judecati dupa blana sa ciudata si fata draguta. Acest caine nu este doar frumos, ci si inteligent. Sunt animale active care face orice sa capete atentia celor pe care ii iubeste, scrie Sfatul Părinților. Pudelul este o alegere fabuloasa pentru competitiile de abilitate si obedienta. Insa nu uita ca si daca nu mergeti la concursurile de frumusete acest patruped are nevoie de un periaj sanatos.

2. Ciobanescul german

Un animal cu o mare putere de adaptabilitate, curajos, un protector natural ceea ce il face extraordinar pentru armata si politie. In acelasi timp, este un companion loial si plin de energie. Ii place sa petreaca timp cu familia sa, mai ales daca va si jucati impreuna cu el, sa alergati, sa va catarati sau orice alta activitate fizica care ii permite sa-si foloseasca energia.

1. Border Collie

Este un animal plin de energie, muncitor a carui abilitate de a mana oile a devenit legendara. De fapt, este atat de bun la manevrarea altora incat s-ar putea sa-si foloseasca aceste talente si cu tine. Are o putere de concentrare foarte mare atunci cand isi face treaba, insa in cazul in care nu are nimic de facut aceasta concentrare ii poate da stapanului multe probleme de cap.

