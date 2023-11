Această cercetare complexă a implicat zeci de mii de subiecți și a analizat efectele aspirinei asupra sănătății. De-a lungul studiului, s-a descoperit că aspirina nu doar că a adus beneficii sistemului cardiovascular, ajutând în prevenția atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale, ci și că a avut un efect pozitiv în prevenirea mai multor tipuri de cancere. Mai interesant este faptul că efectele sale asupra prevenției cancerului au fost mai semnificative în rândul persoanelor în vârstă de peste 65 de ani. Aceste concluzii revolutionare ar putea reconfigura abordarea noastră în lupta împotriva cancerului și ne pot oferi o nouă modalitate de prevenție și tratament în această boală devastatoare.

Intre 80-100 de mg de aspirina (acid acetilsalicilic) zilnic, adica doza recomandata si de medicii cardiologi pentru persoanele predispuse riscurilor de accidente cardiovasculare, s-a dovedit benefica si pentru prevenirea mai multor tipuri de cancere, intre care eficienta maxima a fost atinsa - conform studiului de la Cardiff University of Medicine - pentru cele: mamare, prostata, plaman, colorectal, mai putin pentru stomac, piele, oase si alte tipuri de neoplasme asociate, in sensul ca efectul a fost destul de redus in cazul acestora din urma, scrie ZiuaNews.

Alimente pentru micul dejun pe care ar trebui să le consumi în fiecare zi - Aportul de energie de care ai nevoie permanent

Cercetarea a aratat si o mai buna tolerare a tratamentelor anti-cancer, mai ales in ceea ce priveste radioterapia pentru persoanele care au deja procesul cancerigen declansat. Insa beneficiul maxim este cel al preventiei bolilor de acest tip, studiile s-a dovedit insuficiente pentru subiectii care aveau deja cancer, o cercetare mai buna fiind in cazul cancerului de san unde s-au dovedit imbunatatiri la persoanele care luau o doza zilnica de aspirina fata de cele care nu aveau o astfel de prescriptie.

Studiul realizat pe un eșantion extins de subiecți a demonstrat că aspirina nu doar că aduce beneficii sistemului cardiovascular și previne cancerul, ci și că produce o reacție îmbunătățită în cazul unor boli autoimune, reducând efectele acestora. Cu toate acestea, este necesară efectuarea unor studii complementare pentru a confirma și consolida aceste constatări. De asemenea, cercetările au relevat că pacienții cu demență pot beneficia de o reacție îmbunătățită și o încetinire a progresiei bolii prin administrarea aspirinei, fapt atribuit unei circulații îmbunătățite a vaselor capilare ale creierului. Cu toate acestea, precum în cazul bolilor autoimune, este recomandată continuarea cercetărilor avansate pentru a valida și aprofunda mecanismele implicate în aceste efecte benefice.

Ți-a ocupat cineva locul de parcare? Cum să folosești legea pentru a-i veni de hac intrusului

Cercetatorii au ajuns la concluzia ca - in ciuda a ceea ce se credea anterior - o doza mica de aspirina zilnica, in loc sa inhibe, dimpotriva, sporea reactia sistemului imunitar, facandu-l mult mai eficient. Initial se credea ca antiinfalamtoarele slabesc sistemul imunitar intrucat preaiau serie din sarcinile naturale ale acestora, dar in urma studiilor care au dovedit ca reactia inflamatorie imuna este imediat urmata de un sistem natural auto-antiinflamator - care odata cu varsta slabeste in eficienta - a demonstrat ca aspirina are o eficienta crescuta in stimularea acestor tipuri de reactii.

Aceiasi cercetatori au ajuns la concluzia ca si "aspirina naturala" (din scoarta de salcie - care era folosita pana la obtinerea produsului de sinteza sub forma aspirinei farmaceutice - sau alte tipuri de salcii din diverse colturi ale lumii, in special o varianta asiatica si una afircana) are acelasi efect in doza similara, ba chiar un efect sporit fiind vorba despre un produs 100% natural, fara de produsul chimic obtinut in laboratoare. Un alt avantaj major al variantei naturale este ca nu are rfeactii adverse la ficat si la stomac. In acest caz insa se foloseste raportul de 4:1, sau maximum 5:1. Adica pentru o pastila de sinteza de 80-100 de mg de aspirina se recomanda 400-500 de mg de praf de salix alba (soarta de salcie alba), iar in cazul extractului concentrat un raport de 2:1, sau 2,5:1 (200-250 de mg).

Amenzi usturătoare pentru cei care adaugă inscripţii şi simboluri ilegale pe drapelul României. Senatul a decis