Scriitorul s-a stins din viaţă la domiciliul său din Brooklyn, New York, a precizat Jacki Lyden, o prietenă de familie, într-un e-mail trimis AFP, după ce a informat mai întâi publicaţia The New York Times.

Sursă foto: Profimedia

"Paul s-a stins în această seară, în casa sa, înconjurat de cei apropiaţi", a scris marţi Lynden.

Soţia lui Auster, scriitoarea Siri Hustvedt, a anunţat anul trecut că romancierul era bolnav de cancer.