Göteborgs-Posten a publicat un articol de opinie al Comisiei Suedeze pentru Snus, semnat de Anders Milton, fost președinte și CEO al Asociației Medicale Suedeze, Karl Fagerstrom, profesor asociat, și Göran Johnsson, fost președinte al sindicatului IF Metall. Articolul prezintă un studiu recent care arată că snus este de departe cel mai bun instrument pentru orice persoană care vrea să se lase de fumat. 15% dintre cei care au reușit să renunțe de la prima încercare au făcut-o cu ajutorul tradiționalelor snus sau pliculețe cu nicotină. Pe locul al doilea, cu 2%, se află guma cu nicotină. În acest moment, Comisia consideră că absolut totul este în joc atunci când UE ia în considerare interzicerea pliculețelor cu nicotină, interdicție care s-ar aplica și Suediei. Este de șapte ori mai eficient să folosești snus în comparație cu următoarea cea mai bună opțiune. Un studiu din 2023 al Institutului Norvegian de Sănătate Publică a arătat cifre similare pentru populația norvegiană. Sondajul Comisiei arată că aproximativ 71% dintre utilizatorii actuali de snus au fumat anterior. Snus-ul este în mod clar o cale renunțare la fumat, și nu o poartă de acces. Guvernul și-a dat seama de acest lucru și acum crește taxa pe țigări cu echivalentul a patru coronae suedeze (SEK) per pachet, în timp ce taxa pe snus este redusă cu trei SEK per cutie.

Guvernul vrea să reducă fumatul și este foarte bine să facă acest lucru cu ajutorul snusului. Dar lupta împotriva fumatului, care omoară oameni, nu înseamnă doar să-i ajuți pe cei care doresc să renunțe. Este vorba să-I determini pe tineri să nu înceapă să fumeze. Sondajul arată că nouă din zece actuali sau foști fumători au început să fumeze când erau foarte tineri, adică maximum 20 de ani. Prin urmare, este interesant să ne uităm la tendința de începere a fumatului în acest grup.

Vom vedea că că trei din zece tinere cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani ar fuma dacă nu ar exista pliculețele cu nicotină. Printre băieții de aceeași vârstă cifra este mai mică, ceea ce se datorează faptului că mai mulți dintre ei ar prefera să treacă la tradiționalul snus, care, desigur, este semnificativ mai bun decât fumatul.

În acest context, trebuie subliniat, de asemenea, că în Suedia fumatul a fost, mult timp, semnificativ mai des întâlnit în rândul femeilor decât al bărbaților. Ceva ce nu vedem la nivel internațional. Motivul este că bărbații suedezi aveau o alternativă, tradiționalul snus, de care femeile nu erau atrase în aceeași măsură. Și o opțiune care este interzisă în restul Uniunii Europene, ceea ce explică obiceiurile de fumat ale bărbaților acolo. Acum, când există o alternativă și pentru tinerele femei, ar fi ciudat ca politicile de sănătate publică să oprească acest lucru, riscând, astfel, ca prevalența fumatului în acest grup să crească din nou.