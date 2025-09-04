În răspunsul trimis Consiliului Naţional Secuiesc (CNS), CE precizează:

Comisia a analizat cu atenție preocupările și propunerile formulate și recunoaște importanța problemelor ridicate. Cu toate acestea, în conformitate cu Tratatele UE, răspunsul Comisiei este în mod necesar încadrat în limitele competenței sale. Prin urmare, ICE a fost înregistrată de Comisie într-un mod rezervat, anumite propuneri fiind excluse deoarece nu se încadrează în sfera competențelor Comisiei în temeiul Tratatelor UE.

În ceea ce privește propunerile care depășesc sfera de aplicare a ICE, astfel cum a fost înregistrată de Comisie,

Comisia observă că UE nu are competența de a întreprinde acțiuni legale cu privire la propunerea de definire a „regiunilor naționale”, de identificare sau enumerare a acestor regiuni, de luare în considerare a frontierelor lingvistice, etnice și culturale sau de a se asigura că statele membre își respectă angajamentele internaționale privind minoritățile naționale. Prin urmare, aceste propuneri nu sunt abordate în răspunsul Comisiei.

În ceea ce privește propunerea de extindere a listei regiunilor defavorizate din articolul 174 din TFUE pentru a include noi categorii, Comisia nu consideră că există suficiente dovezi care să susțină afirmația că regiunile cu caracteristici naționale, etnice, culturale, religioase sau lingvistice diferite de cele ale regiunilor înconjurătoare sunt dezavantajate sistematic.

În plus, Comisia observă că politica de coeziune este implementată în cadrul unei gestionări partajate. În acest context, politica de coeziune trebuie să funcționeze în cadrul instituțional al fiecărui stat membru. Deși abordarea bazată pe localizare oferă statelor membre flexibilitate în a aloca fonduri teritoriilor pe baza nevoilor identificate pentru a aborda disparitățile socio-economice și teritoriale, decizia privind modul de distribuire a acestor fonduri pe teritoriul lor rămâne

prerogativa statului membru și nu este o competență a UE.

Iniţiatorii din Transilvania consideră inacceptabil răspunsul negativ al Comisiei Europene.

„Pentru noi, această decizie este inacceptabilă” – a reacţionat Balázs Izsák, preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc (CNS), iniţiatorul iniţiativei cetăţeneşti, pe pagina sa de Facebook