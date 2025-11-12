De asemenea, executivul UE a prezentat o strategie europeană pentru societatea civilă, pentru o implicare, o protecție și un sprijin mai puternice pentru organizațiile societății civile. Ambele inițiative au fost prezentate în orientările politice și în discursul privind Starea Uniunii, rostit în septembrie la Strasbourg de președinta CE, Ursula von der Leyen, indică un comunicat al CE.



Scutul european pentru democrație și Strategia UE pentru societatea civilă includ măsuri de protejare a pilonilor esențiali ai sistemelor democratice din țările membre: oameni liberi, alegeri libere și corecte, mass-media libere și independente, o societate civilă dinamică și instituții democratice puternice.



Prin intermediul Scutului european pentru democrație, Comisia își va intensifica activitatea de combatere a manipulării informațiilor și a ingerințelor străine dincolo de frontierele UE. Capacitățile reprezentanțelor și delegațiilor UE din străinătate vor fi consolidate, iar parteneriatele vor fi mobilizate pentru răspunsuri colective împotriva acțiunilor străine de manipulare a informațiilor și a ingerințelor străine (FIMI).



Cu ajutorul Strategiei pentru societatea civilă, Uniunea va continua să sprijine spațiul civic și un mediu propice pentru societatea civilă din întreaga lume. Aceasta va include consolidarea colaborării cu societatea civilă în cadrul acțiunii externe a UE și prin intermediul delegațiilor UE.



Acțiunile din cadrul Scutului european pentru democrație vor stimula și mai mult capacitatea colectivă a UE de a combate manipularea informațiilor și dezinformarea, printr-o abordare la nivelul întregii societăți, scrie Agerpres.

Comisia Europeană cere mărirea salariului minim, Bolojan se opune. Explicația premierului, halucinantă



Scutul european pentru democrație va prezenta acțiuni în cadrul a trei piloni principali: protejarea integrității spațiului informațional; consolidarea instituțiilor, alegeri corecte și libere și mass-media libere și independente; stimularea rezilienței societății și a implicării cetățenilor.



Un rezultat important al Scutului european pentru democrație va fi un nou Centru european pentru reziliență democratică, ce va reuni expertiza și resursele UE și ale statelor membre pentru a spori capacitatea colectivă a UE de a anticipa, de a detecta și de a răspunde amenințărilor. Având drept nucleu statele membre, Centrul va acționa ca un cadru pentru a facilita schimbul de informații și pentru a sprijini consolidarea capacităților pentru a face față amenințărilor comune în continuă evoluție, în special acțiunilor străine de manipulare a informațiilor și ingerințelor străine (FIMI) și dezinformării.



Susținut de Sistemul de alertă rapidă gestionat de Serviciul European de Acțiune Externă și în strânsă coordonare cu acesta, Centrul va conecta rețelele și structurile existente.



În cadrul Centrului va fi creată o platformă a părților interesate pentru a facilita dialogul cu părțile interesate de încredere, cum ar fi organizațiile societății civile, cercetătorii și mediul academic, verificatorii veridicității informațiilor și furnizorii mass-media.

Protejarea integrității spațiului informațional

Consolidarea integrității spațiului informațional este esențială pentru ca oamenii să își exercite drepturile și să se implice în democrație. Comisia Europeană va colabora în continuare cu semnatarii în temeiul Codului de conduită privind dezinformarea și va pregăti un act legislativ privind serviciile digitale și un protocol pentru situații de criză pentru a facilita coordonarea între autoritățile relevante și pentru a asigura reacții rapide la operațiunile de informare la scară largă și potențial transnaționale.



Va fi înființată o rețea europeană independentă de verificatori ai veridicității informațiilor pentru a stimula capacitatea de verificare a veridicității informațiilor în toate limbile oficiale ale UE. Observatorul european al mass-media digitale va dezvolta noi capacități independente de monitorizare și analiză pentru conștientizarea situației cu privire la alegeri sau în situații de criză.



UE a stabilit ce țări vor primi și ce țări vor contribui la noul ajutor pentru migranți



