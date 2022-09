„Ne-a dat Ursula von der Leyen si alte vești bune, de la anul vor crește nivelul de toleranță si lupta anticorupție. La noi se grabesc sa ia masurile. La comisia juridica toate amendamentele se resping, totul e la comanda, spun ca trebuie sa scapam de MCV. Care MCV? Serios? (...)

Șefa CE a spus în plus a spus ca va insista asupra independentei judiciare. respectarea statului de drept. Ce se intampla la comisiile din Parlament apropo de legile justitiei? Comisia trece pe repede inainte legile Justiției, sunt respinse pe banda amendamentele, pare ca e doar o formalitate. Ați initiat un demers, amanarea cu doua saptamani a discutiilor, pentru ca nu se accepta decat depunerea in scris a amendamentelor. Cum au evoluat discutiile, pare doar o formalitate ce se întâmplă acolo...”, a anunțat Anca Alexandrescu, la Culisele statului paralel.

„Această comisie speciala e de fapt, pe fond, promotoarea unei mascarade naționale. Asta se întâmplă la Parlament. Presa nu a fost informata în mod oficial ca vor sa faca discutiile pe 3 zile. Astazi au fost prezente toate asociațiile magistraților din România, cu dna Andreea Ciucă, cu dna Dana Gârbovan, asociația procurorilor, asociațiile barourilor naționale, parlamentari, inclusiv delegația Alianței pentru Patrie, condusă de Francisc Toba , formată din 9 judecători. (...)

Noi am depus 42 de amendamente, inclusiv trei pe completarea legilor, legate de anularea suveranității României, adică art. 99, litera j.

Nota generala a acestei ședințe nu e ca se merge pe repede înainte, chiar Predoiu , care face un control mai mult decât dictatorial, dă cu pumnul în masă. Se ceartă cu Stelian Ion, fostul ministru de justiție al USR, pune pumnul in gura parlamentarilor din propria comisie. Mai mult, face declaratia ca trebuie sa treaca rapid ca asa ne cere UE si sa facem repede aceste aprobari , sa nu se mai tina cont de niciun fel de opinie din spațiul public”, a explicat Codrin Ștefănescu, secretar general APP, la Culisele statului paralel.

„Este clar că vom ataca la CCR acest pachet de legi. Așa cum am facut ieri cu plângerea penala impotriva ministrului Virgil Popescu, pregatim plângeri penale pentru semnatarii acestui pachet de legi (justiție - n.r.), în frunte cu Cătălin Predoiu”, a anunțat Codrin Ștefănescu, în exclusivitate, la Culisele statului paralel.

„MCV, Greco, Comisia de la Veneția nu reprezintă acum altceva decat instrumente internaționale de santaj la adresa României iar actele emise de ei au caracter de recomandare, nefiind obligatorii, și am dat ca exemplu țările din jur: Polonia, Ungaria, Cehia. Țările astea incep să spună. (...)

Ce face Predoiu e sa ignore toate deciziile CCR iar termenul că deciziile CCR sunt obligatorii dispare. Orice recomandare, lege de la Bruxelles devine mai importanta decât legea românească”, a mai remarcat Codrin Ștefănescu.

„Astăzi au aparut si informațiile că Ungariei li se vor tăia li se taie banii inclusiv din PNRR si din fondurile europene, amenințarea Ursulei von der Leyen ca de anul viitor se vor lua masuri tuturor care nu respectă statul de drept.

Presedinta Comisiei Europene a anunțat ca anul viitor vor crește standardele anticorupție, pe care-l apreciez ca pozitiv, abuzul de putere, avere ilicita, si ca se introduce oficial conexarea acordarii fondurilor europene de statul de drept. Va fi litera de lege de anul viitor”, a mai observat Anca Alexandrescu.

„Toate legile astea se aplică pentru noi, la ei nu există coruptie, interesele majore, multinationalele lor actioneaza pe teritoriul României. Daca cineva indrazneste sa faca control la multinationale cum a fost anul trecut, au fost schimbati in aceeasi zi. Asta e grav. Predoiu spune ca in momentul de fata, daca trec legile, există preeminenta dreptului european in raport cu deciziile CCR, adica toate legile noastre au cazut, inclusiv art. 147, alin 4 din Constituție, care spune ca deciziile CCR sunt obligatorii.

Un exemplu popular: Ursula von der Leyen a spus ca de anul viitor in martie , in toată Europa nu mai ai voie sa tai lemne pentru foc. La noi se spune ca nu, primariile au buget, e buget pentru cei saraci, se taie lemne, sunt trecute in bugetul nostru și prin lege. Prin legea româneasca dam lemne celor care au nevoie iarna sa se incalzeasca, prin legea europeana se anuleaza tot. Legea romaneasca spune ca orice proprietar de ferme de animale poate creste vaci, se supune unor controale etc, in Europa spun ca nu, ca incalzeste vaca (încălzirea globală - n.r.)”, a mai spus Codrin Ștefănescu.

„Dar nu e vorba de dispoziții contrare în cazurile ce au născut aceste dezbateri. (...)

Cea mai recentă decizie a CJUE nu vine si spune de plano nu aplicati deciziile CCR ,da liber arbitru judecatorului sa aprecieze in ce masura, respectand drepturile propriilor cetateni, acceptand decizia CCR si aplicand-o, afecteaza sau nu interesele financiare ale UE. Si ce primeaza, interesele financiare ale UE sau drepturile fundamentale ale cetatenilor, membri ai UE. Acest lucru trebuie facut de un judecator și nici măcar CJUE nu a venit să ne spună nu plicați deciziile CCR. CJUE a spus puneti in balanta. Si daca apreciati ca ingerinta in drepturile cetatenilor este prea mare , atunci aplicati decizia CCR. Aceasta e de fapt concluzia care convine sau nu unora dintre noi , si de aceea se fac alegatii de genul nu mai trebuie sa resp deciziile CCR decât atunci când ne convin, tratatele UE primează. (...)

Iar ce spune Ursula, se arata pisica Poloniei. S-a ridicat problema constituționalității Tratatulu ide aderare. Ungaria si Polonia sunt tari care au fost foarte vocale. Dacă vorbim de creterea gradului reglementarii coruptiei , sa se aplice tuturor. La noi există infractiunea de trafic de influenta, în Occident se numeste lobby si nu are conotatie penala. (...) Eu in aceast cheie interpretez”, a explicat avocata Eliza Ene Corbeanu.

„Pe scurt ,deciziile CCR nu pot fi incalcate nici macar de CCR. Ce vrea să facă Predoiu este să ne predea această suveranitate către Bruxelles și am explicat asta la comisie. (...) .

Ce cerem noi azi la comisia speciala si o sa blocam asta, deja au cerut prin referendum Polonia Cehia si acum Ungaria , Bulgaria, Italia.

Din pacate, avem europarlamentari români care voteaza in unanimitate aceste aberatii. (...)

De la anul vom manca insecte si lacuste. Pentru că nu mai avem nicio lege care sa ne apere de deciziile lor.

Ultima sansa sa blocam in comisia speciala această mascarada: Vom ataca la CCR sau o facem prin sesizarea Avocatului Poporului, vom face plangeri penale.

Domnul Predoiu trebuie sa inteleaga, și dl Virgil Popescu, ca acu m nu o sa-l ancheteze nimeni pentru subminarea intereselor naționale ale României, dar peste 2 ani o sa fie. Dosarul va fi redeschis, vor raspunde penal pentru ce fac astazi. (...)

Am filmat totul la comisie. Ce spune dl Predoiu, cum da cu pumnul in masa, cum cere sa treaca legile pe repede inainte, (...) cum au primit porunca din strainatate, iar romanii nu mai sunt aparati de nimeni.

Mâine publicăm lista cu cei 15 parlamentari care la comandă se abțin. Ca să blocheze toate actele depuse de magistrati, APP, asta s a vazut. (...)

Avem amendamente pentru tot, pentru toata aceasta aberatie numita Legiel justitiei. (...) Si semneaza toti magistratii, procurorii, notari, avocati. E o chestie de sustinere ca niciodata, generala. (...) Ei stiu foarte bine ca, daca aceste legi au trecut, nu mai vorbim despre activele statului. Orice reglementare e ordin impus in Romania. Pentru asta ne batem in comisie. O sa fie cu strigaturi si maine si poimâine . Folosim alte parghii, plangerile penale, mergem pana la capat. Asa cum am facut megascandal cu Virgil Popescu, o sa facem megascandal și cu ministrul Cătălin Predoiu”, a avertizat Codrin Ștefănescu, la Culisele statului paralel.