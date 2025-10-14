Claxoane, nervi, chiar și altercații între șoferi s-au produs din cauza semaforului intermitent la dreapta. Fie pentru că unii folosesc banda pentru a trece în fața celor care stau la roșu, fie pentru că alții o blochează. Aceste situații se produc, în primul rând, pentru că mulți nu cunosc regula impusă de Codul Rutier 2025. Șoferii care blochează banda cu verde intermitent la dreapta pot fi amendați. Iată cum se aplică legea în aceste situații.

Semafoarele verde intermitent la dreapta au rolul de a permite fluidizarea traficului. Acestea intră în funcțiune, în general, atunci când semaforul principal este roșu.

Dar, Codul Rutier 2025 impune anumite reguli. Astfel, nu toți șoferii au dreptul de a circula pe banda destinată acestui semafor intermitent.

Regula semaforului verde intermitent din Codul Rutier 2025

Când este activată lumina verde intermitentă, ai dreptul să pătrunzi în intersecție. Dar numai dacă urmează să te deplasezi în direcția indicată de semaforul intermitent.

„Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la același nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeți verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-și continua drumul în direcția indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiția acordării priorității de trecere vehiculelor și pietonilor care au drept de circulație”, se precizează în Art. 59 (4) din legea circulației.

Cei care trec pe verde intermitent la dreapta sunt obligați să dea prioritate:

mașinilor care au verde la semafor;

vehiculelor care circulă pe drumul cu prioritate;

pietonilor care traversează pe culoarea verde a semaforului.

2025: Amendă pentru șoferii care blochează banda cu verde intermitent la dreapta

Când intersecția este prevăzută cu o bandă dedicată semaforului verde intermitent la dreapta, nu ai voie să circuli pe aceasta decât dacă urmează să virezi la dreapta.

Această bandă este prevăzută, în general, cu un marcaj care te obligă să virezi la dreapta. Sau poate fi amplasat doar un indicator care stabilește pe ce bandă trebuie să circuli, în funcție de direcția în care urmează să mergi.

Șoferii care folosesc banda destinată virajului la dreapta iar când ajung la semafor trec de marcaj și se bagă în fața celor care așteaptă la roșu riscă să-și piardă permisul.

„La semnalul roșu vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersecției, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părții carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat”, stabilește Art. 83, alin. (2), din legea circulației.

Dacă, însă, blochezi banda dedicată virajului la dreapta, fiindcă aștepți să se pună verde pentru a merge înainte, poți fii amendat. În funcție de situație, se poate aplica sancțiunea pentru nerespectarea regulilor de circulație pe benzi sau nerespectare a marcajelor și indicatoarelor de obligare.

În schimb, dacă drumul nu are o bandă amenajată special pentru virajul la dreapta, aceasta poate fi folosită și de cei care merg înainte. Și nu se va considera încălcare a legii dacă o blochează când stă la roșu, chiar dacă e verde intermitent la dreapta.