Avertizarea este valabilă în intervalul 27 martie, ora 21:00 – 28 martie, ora 00:00, la altitudini de peste 1.800 de metri. Potrivit meteorologilor, se vor semnala ninsori viscolite, însoțite de rafale care vor atinge viteze între 85 și 120 km/h, determinând scăderea vizibilității sub 50 de metri.

Din cauza fenomenelor extreme, pentru județul Hunedoara a fost emis și un mesaj de tip RO-Alert.

Tot vineri, ANM a emis o avertizare cod portocaliu de vânt pentru mai multe localități din județele Olt și Vâlcea, unde rafalele pot depăși 80 km/h.