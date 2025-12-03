Cod galben de INUNDAȚII pe râurile din două judeţele, până joi dimineață. HARTA cu zonele vizate de avertizarea hidrologilor

Cod galben de INUNDAȚII pe râurile din două judeţele, până joi dimineață. HARTA cu zonele vizate de avertizarea hidrologilor
Cod galben de INUNDAȚII pe râurile din două judeţele, până joi dimineață. HARTA cu zonele vizate de avertizarea hidrologilor

Hidrologii au emis, miercuri, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până joi dimineaţa pe secţiunea râului Neajlov ce traversează judeţele Dâmboviţa şi Giurgiu.

Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 3 decembrie, ora 12:00 - 4 decembrie, ora 9:00, pe râul Neajlov (afluent al râului Argeş) - pe sectorul aval S.H. Moara din Groapă - amonte confluenţă cu râul Ilfovăţ (judeţele: Dâmboviţa şi Giurgiu), se vor semnala creşteri de debite şi de niveluri, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte.

În acest interval de atenţionare, în zonele vizate vor fi posibile depăşiri ale Cotelor de apărare.

Imagine

 