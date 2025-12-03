Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 3 decembrie, ora 12:00 - 4 decembrie, ora 9:00, pe râul Neajlov (afluent al râului Argeş) - pe sectorul aval S.H. Moara din Groapă - amonte confluenţă cu râul Ilfovăţ (judeţele: Dâmboviţa şi Giurgiu), se vor semnala creşteri de debite şi de niveluri, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte.

În acest interval de atenţionare, în zonele vizate vor fi posibile depăşiri ale Cotelor de apărare.