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Cod galben de CANICULĂ pentru mai bine de jumătate din țară. Unde va fi lovi arșita: HARTA cu zonele vizate
Cod galben de CANICULĂ pentru mai bine de jumătate din țară. Unde va fi lovi arșita: HARTA cu zonele vizate
Publicat8 iul. 2024, 10:30
Actualizat8 iul. 2024, 10:41
Meteorologii au emis, luni, o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă pentru mai multe județe din țară.
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