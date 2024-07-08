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Cod galben de CANICULĂ pentru mai bine de jumătate din țară. Unde va fi lovi arșita: HARTA cu zonele vizate

Cod galben de CANICULĂ pentru mai bine de jumătate din țară. Unde va fi lovi arșita: HARTA cu zonele vizate

Cod galben de CANICULĂ pentru mai bine de jumătate din țară. Unde va fi lovi arșita: HARTA cu zonele vizate

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2024, 10:30
Actualizat8 iul. 2024, 10:41

Meteorologii au emis, luni, o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă pentru mai multe județe din țară. 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 8 iulie
Fenomene vizate: val de căldură, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: conform textului și hărții

Valul de căldură se va extinde și intensifica ușor în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentală și jumătatea de sud a Moldovei, unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și local va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

O atenţionare similară a fost emisă şi pentru marţi, 9 iulie.

Interval de valabilitate: 9 iulie
Fenomene vizate: val de căldură, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: conform textului și hărții

Valul de căldură va continua să se extindă și să se intensifice în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentală, local în Moldova și Maramureș, precum și în sud-vestul Transilvaniei, unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade și local 38...39 de grade în regiunile sudice, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Local, minimele nu vor coborî sub 20 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Notă: Valul de căldură va continua treptat să se extindă și să se intensifice în toată țara.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

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