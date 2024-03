Nicolae Ciucă a subliniat că după obținerea rezultatelor, va avea loc o analiză în cadrul coaliției și se va lua o decizie cu privire la candidatul care va fi susținut pentru funcția de primar al Bucureștiului.

„Nu am reuşit să nominalizăm un candidat sau altul pentru că am agreat împreună să sondăm care sunt cele mai potrivite persoane. În momentul de faţă, sondajele sunt pe final. Noi am sondat pe Sebastian Burduja şi Ionuţ Lupescu”, a precizat preşedintele PNL, duminică seara, la un post TV.