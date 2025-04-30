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Clipe de groază, pentru o copilă de numai 9 ani. A fost răpită și violată de vărul său în vârstă de 18 ani
Clipe de groază, pentru o copilă de numai 9 ani. A fost răpită și violată de vărul său în vârstă de 18 ani
Publicat30 apr. 2025, 23:17
SursăRealitatea
O fetiță de 9 ani din județul Iași a fost luată cu forța, de pe stradă, de un văr, dusă într-o casă părăsită și agresată sexual. Fetița ieșise din curte, trimisă de mama ei să-l caute pe un frățior mai mic, la câteva străzi distanță de casă. Agresorul a fost reținut.
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