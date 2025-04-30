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Clipe de groază, pentru o copilă de numai 9 ani. A fost răpită și violată de vărul său în vârstă de 18 ani

Clipe de groază, pentru o copilă de numai 9 ani. A fost răpită și violată de vărul său în vârstă de 18 ani

Clipe de groază, pentru o copilă de numai 9 ani. A fost răpită și violată de vărul său în vârstă de 18 ani

Scris deIulian Budusan
Publicat30 apr. 2025, 23:17
SursăRealitatea

O fetiță de 9 ani din județul Iași a fost luată cu forța, de pe stradă, de un văr, dusă într-o casă părăsită și agresată sexual. Fetița ieșise din curte, trimisă de mama ei să-l caute pe un frățior mai mic, la câteva străzi distanță de casă. Agresorul a fost reținut.

O fetiță de 9 ani din județul Iași a trecut prin momente de groază după ce ar fi fost luată cu forța, de pe stradă, de un văr, dusă într-o casă părăsită și agresată sexual. Victima a reușit să scape din mâinile tânărului de 18 ani. Suspectul este arestat pentru tentativă de viol și lipsire de libertate în mod ilegal.

Fetița ieșise din curte, trimisă de mama ei să-l caute pe un frățior mai mic, la câteva străzi distanță de casă. Pe drum, copila s-a întâlnit cu un văr în vârstă de 18 ani, care ar fi dus-o cu forța într-un canton din pădure, la o casă părăsită.

Evaluările medicale au arătat că victima nu a fost violată, dar a suferit un șoc puternic. Pus în fața celor relatate de copilă, individul și-a recunoscut fapta. Este arestat preventiv, acuzat de tentativă de viol și privare de libertate în mod ilegal. Pe de altă parte copila a intrat într-un program de consiliere psihologică.

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