Parapantistul, conștient și cooperant, acuza dureri lombare și la nivelul bazinului. În ajutorul său au intervenit pompierii alpiniști din cadrul Detașamentului Deva, echipaje SMURD, SAJ și salvatori montani. Operațiunea de coborâre a fost una dificilă, din cauza terenului accidentat, dar bărbatul a fost adus în siguranță la sol.

După evaluarea medicală efectuată la fața locului, victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Deva pentru investigații suplimentare.

Mobilizare rapidă a salvatorilor

Potrivit ISU Hunedoara, apelul la 112 a anunțat că parapantistul se află într-o zonă periculoasă, fără posibilitatea de a coborî singur. Echipajele ajunse la fața locului au acționat în echipă, fiecare intervenind în domeniul său de specialitate pentru a asigura salvarea bărbatului.

Măgura Uroiului, cunoscută pentru relieful său stâncos și pentru peisajele spectaculoase, este o zonă preferată de practicanții sporturilor aeriene, însă astfel de activități implică și riscuri majore atunci când condițiile nu sunt favorabile sau apar probleme tehnice.