Clipe de coșmar pentru un parapantist de 37 de ani. A rămas agăţat de o stâncă în timpul zborului

Incident neobișnuit, vineri după-amiază, la Măgura Uroiului, în județul Hunedoara. Un bărbat de 37 de ani, din Deva, care zbura cu parapanta, a fost nevoit să aterizeze forțat și a rămas suspendat pe o stâncă, la o înălțime de aproximativ 20 de metri.

Parapantistul, conștient și cooperant, acuza dureri lombare și la nivelul bazinului. În ajutorul său au intervenit pompierii alpiniști din cadrul Detașamentului Deva, echipaje SMURD, SAJ și salvatori montani. Operațiunea de coborâre a fost una dificilă, din cauza terenului accidentat, dar bărbatul a fost adus în siguranță la sol.

După evaluarea medicală efectuată la fața locului, victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Deva pentru investigații suplimentare.

Mobilizare rapidă a salvatorilor

Potrivit ISU Hunedoara, apelul la 112 a anunțat că parapantistul se află într-o zonă periculoasă, fără posibilitatea de a coborî singur. Echipajele ajunse la fața locului au acționat în echipă, fiecare intervenind în domeniul său de specialitate pentru a asigura salvarea bărbatului.

Măgura Uroiului, cunoscută pentru relieful său stâncos și pentru peisajele spectaculoase, este o zonă preferată de practicanții sporturilor aeriene, însă astfel de activități implică și riscuri majore atunci când condițiile nu sunt favorabile sau apar probleme tehnice.