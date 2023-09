"Am incheiat sedinta BPN a PNL. Subiectul care e de interes major pentru toata lumea e acela al angajarii raspunderii Guvernului pe masurile de reducere a cheltuielilor si masurile fiscale. Am avut discutii la nivelul liderilor PNL si am prezentat cat se poate de clar care sunt elementele fundamentale pe care PNL le sustine. Elementele fundamentale sunt 3 la numar: reducere cheltuielilor fiscale, reducere evaziunii fiscale si masurile fiscale.

. Complementar la acestea, în detaliu, desigur PNL a susţinut şi continuă să susţină menţinerea cotei unice de impozitare, va continua să susţină întreprinzătorii privaţi, mediul economic, tot ceea ce înseamnă investiţii prin menţinerea cotei de impozitare la dividente la 8%. De asemenea, PNL susţine menţinerea actualei cote la TVA şi susţinem ca la nivelul întregii structuri guvernamentale să fie identificate acele măsuri prin care marile companii să plătească impozit pe profitul realizat în ţara noastră

Dincolo de aceste masuri, avem nevoie de un alt pachet prin care sa sustinem masuri de investitii, de crestere economica in tara noastra, si aici sunt 3 linii de abrodat: facilitati fiscale, facilitati utilitati, ajutor de stat personalizat pentru investitii de peste 50 milioane de euro", a declarat Nicolae Ciuca.

Potrivit presedintelui PNL, in moment avem nevoie ca prin aceste colectari la buget si reducere a cheltuielilor sa asiguram banii pentru proiectele ce sunt deja in derulare.

"Avem nevoie de fonduri ca sa putem sa sutinem plata pensiilor si a salariilor", a mai spus liderul PNL, subliniind, insa ca "toate aceste masuri nu trebuie sa impacteze in vreun fel veniturile populatiei".

"Avem nevoie de bani sa asiguram plata cresterii salariilor la profesori", a aratat, de asemenea, Ciuca.

Liderul PNL a vorbit si despre sedinta din aceasta seara a Coalitiei, spunand ca in cadrul ei vor fi discutate si agreate "liniile tehnice care sunt in dezbatere".

"Este obligatoriu ca prin masurile pe care le luam sa asiguram coerenta fondurilor europene, atat pe linia fondurilor sturcturale, cat si a celor venite din PNRR. Trebuie sa convinge investitorii straini de stabilitatea sistemului fiscal din Romania", a transmis Nicolae Ciuca.

El a amintit ca Romania a reusit sa aiba o crestere economica in 2022, fiind practic tara cu cea mai mare crestere economica la nivelul UE.

"La finele primei jumatati a acestui an, Romania are cea de-a doua cea mai mare crestere economica. Suntem obligati sa participam la acest efort de asigurare a stabilitatii cadrului financiar bugetar, dar si la cresterea investitiilor in tara. Doar asa putem sa avem bani", a explicat liderul PNL.