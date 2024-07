Întrebat cum comentează că preţul coşului de cumpărături a crescut cu 14 lei, Marcel Ciolacu s-a referit la creşterea pensiilor şi a salariilor, scrie news.ro

”Haideţi să facem o diferenţă între nominal şi procedural. Noi am indexat pensiile cu 13,8 la sută. Pe urmă, toate măririle, în primul rând a salariului minim. Ştiţi că am ajuns... acum doi ani am spus că ajungem la 500 euro şi la venitul mediu la 1.000 de euro. La venitul mediu am ajuns la 1.100 de euro şi salariul minim am ajuns la 480. E normal că este o dinamică. Dacă facem o raportare la un bon de acum 10 ani, veţi vedea că raportarea numerică este la fel de mare. Important este că de această dată - şi vă aduc aminte când era o guvernare de dreapta, nici măcar nu s-a aplicat legea în ceea ce priveşte indexarea pensiilor. Să nu mai vorbim de salariul minim pe economie, că nu a fost nicio creştere a lui”, a declarat Marcel Ciolacu.