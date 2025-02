„Fără nicio reținere am venit azi în fața dvs cu Crin Antonescu, propunerea alianței de guvernare pentru funcția de președinte al României”, a declarat Ciolacu, în aplauzele sălii.

„Știm cu toții ce s-a întâmplat anul trecut (...) Cred că în primul rând am greșit eu, am încercat să transmit ceea ce fac ca premier crezând că acela e profilul de viitor președinte al României, am greșit. Azi aveți în fața dvs un om care cu adevărat are profilul de președinte al României, eu aveam profilul de premier. Știu surpriza pe care ați avut-o când v-ați uitat la turul 1 al alegerilor prezidențiale, mai ales în zona rurală și ați văzut o diferență imensă între ceea ce vorbeați dvs cu cetățenii și votul. Vreau să vă spun că de data aceasta nu mai trebuie să fiți pasivi, de data asta trebuie să mergeți la oameni și să le explicați adevărul, adevărul este că dacă nu continuăm pe linia actuală, România intră într-o aventură care ar avea costuri asupra familiilor noastre, asupra copiilor noștri și asupra nepoților noștri. Indiferent dacă unii dintre cetățenii pe care îi reprezentați au altă părere, avem datoria să le explicăm și să le spunem adevărul (...) adevărul este că nu avem altă soluție în acest moment pentru funcția de președinte al României decât Crin Antonescu, o spun ca un om politic trecut prin multe”, a declarat Ciolacu.