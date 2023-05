S. Grindeanu nu este impresionat de disconfortul șoferilor întorși din minivacanța de 1 mai și aglomerația de pe A2

Întrebat de aglomerația de pe A2 la întoarcerea din minivacanța de 1 mai și de continuarea lucrărilor în aceste zile, ministrul Transporturilor - Sorin Grindeanu nu a părut „mișcat” de disconfortul șoferilor și a vorbit despre traficul închis în timpul reparațiilor la Podul de la Borcea și siguranța șoferilor. Din 14 februarie au început lucrările de reabilitare la Podul peste brațul Borcea, de 970 de metri, situat pe Autostrada A2. Românii care au petrecut minivacanța de 1 mai la mare au stat ore întregi, la întoarcere, pe Autostrada Soarelui. Un adevărat haos pe A2, mai ales din cauza lucrărilor. Astfel, drumul din Constanța până în Capitală a ajuns să dureze și 5 ore, când, în mod normal, poate fi parcurs în doar 2 ore și jumătate.

„A2. Constanța-București. Știu că sunt lucrări pe brațul Borcea la pod și care se vor termina până la sfârșitul lunii iunie. Mai spun o dată ce am mai spus: Niciodata nu voi pune in balanță siguranța cetățenilor versus eventualele înjurături pe care și le ia un ministru aflat în funcție sau un anumit disconfort. Siguranța e pe primul loc. Atât timp cât s-a făcut decopertarea pe brațul Borcea, și trebuie reparate, si lucrarile vor fi terminate panal a sf lunii iuniem am sa pun in balanta cele doua lucruri. Pentru ca Doamen fereste sa alega cineva care se va afla in viitor pe ac scaun de ministru intre siguranța cetățenilor din trafic si o anuimta zona de imagine si confort si sa se int o tragedie. Niciodată nu o sa fac o alegere de alt tip.

Sigur că aceste lucrări trebuie urmărite. Dacă ar fi după mine, ar trebui să lucreze și duminică și noaptea și să lucreze nonstop. Din câte știu eu, se lucrează și duminica, din informațiile pe care le am. Pentru că trebuie să termine rapid”, a răspuns ministrul Grindeanu la întrebarea pusă de reporterul Realitatea PLUS.

Grindeanu a evitat să-l contrazică pe Ciolacu pe tema finalizării lucrărilor la A7

La întrebarea pusă despre A7 și când se vor termina lucrările, despre care Marcel Ciolacu susține că vor fi finalizate până în 2024, în timp ce termenul estimat e 2026 și specialiștii spun că ar putea fi întârzieri, ministrul Transporturilor a ocolit un răspuns concret.

„Pe A7, in urma cu 3-4 saptamani am fost pe primul lot de la buzau la foscani, lângă Râmnicu Sărat, unde s-au turnat primii metri de asfalt. Există un singur constructor, român, care a început lucrările și care, conform celor 10 contracte diferrite are o durata de executie de la 10 la 30 de uni.

Cred că ce a vrut sa transmita dl Marcel Ciolacu este că, la modul în care se lucrează pe mare parte din aceste loturi, există șanse să se termine înainte de termenele prevăzute în contract”, a declarat S. Grindeanu.

În continuare, ministrul Transporturilor a acuzat reporterul Realitatea PLUS de agresivitate, fiind deranjat de insistența pe tema finalizării A7.

REPORTER: „Care este termenul?”

S. GRINDEANU: „Sunt 10 contracte, unele 20 de luni, altele 30 de luni...”

REPORTER: „Marcel Ciolacu a spus 2024, termenul e 2026 si specialistii spun că pot exista întârzieri.”

S. GRINDEANU: „Agresivitatea nu mă face să îmi schimb răspunsul.”

REPORTER: „Nu sunt agresivă, vreau un răspuns.”

GRINDEANU: „Sunt 13 contracte pe A7 . Ce vă spun eu este că, așa cum ne-a obișnuit acest constructor, e faptul că poate mai repede decât termenele prevăzute în contract să dea în circulație loturi de pe A7. Asta e ceea ce a devenit o obișnuință la acest constructor.”

Răspunsul transmis de Grindeanu directorului Traian Preoteasa care ar dori să-i ia locul

Despre declarația directorului general CFR Călători - Traian Preoteasa că ar intra în politică și ar viza postul de ministru, după accidentele grave în lanț de pe calea ferată, Sorin Grindeanu a declarat: „Îi urez succes!”.