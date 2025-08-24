Individul ar fi pătruns în locuințe cu ajutorul unei șurubelnițe și ar fi luat bani, ceasuri și bijuterii. În cele din urmă, polițiștii români au reușit să-l prindă, iar individul se află acum în spatele gratiilor.

Potrivit anchetatorilor, individul din Republica Moldova a intrat, într-o singură noapte, în mai puțin de 13 vile din Popești Leordeni. Totul s-ar fi întâmplat în primăvara acestui an. Pentru felul în care acționa, bărbatul a fost numit „noul Fantomas”, porecla hoțului care i-a jefuit casa lui Gică Hagi.



Mai exact, bărbatul purta mereu o cagulă și o mască, pentru a nu fi recunoscut, spun polițiștii. De altfel, dexteritatea cu care reușea să intre în casele oamenilor i-a surprins pe anchetatori. Acesta deschidea ușile cu o șurubelniță și golea dulapurile de bani, ceasuri și bijuterii de lux.





Polițiștii au reușit să-l prindă, însă, abia după 6 luni, când individul a încercat să jefuiască case din Sectorul 1 al Capitalei. De altfel, bărbatul activa inclusiv în Republica Moldova și Bulgaria. Acesta se află acum în spatele gratiilor și urmează să fie predat autorităților de peste Prut.