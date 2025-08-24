Cine este și cum a fost prins „Fantomas”, spărgătorul misterios care a făcut ravagii în cartierul milionarilor din Capitală

Foto/Arhivă
Foto/Arhivă

Apar noi detalii incredibile în cazul spargerilor din cartierele milionarilor din Capitală. Hoțul este din Republica Moldova și acționa inclusiv în Bulgaria.

Individul ar fi pătruns în locuințe cu ajutorul unei șurubelnițe și ar fi luat bani, ceasuri și bijuterii. În cele din urmă, polițiștii români au reușit să-l prindă, iar individul se află acum în spatele gratiilor. 

Potrivit anchetatorilor, individul din Republica Moldova a intrat, într-o singură noapte, în mai puțin de 13 vile din Popești Leordeni. Totul s-ar fi întâmplat în primăvara acestui an. Pentru felul în care acționa, bărbatul a fost numit „noul Fantomas”, porecla hoțului care i-a jefuit casa lui Gică Hagi.

Mai exact, bărbatul purta mereu o cagulă și o mască, pentru a nu fi recunoscut, spun polițiștii. De altfel, dexteritatea cu care reușea să intre în casele oamenilor i-a surprins pe anchetatori. Acesta deschidea ușile cu o șurubelniță și golea dulapurile de bani, ceasuri și bijuterii de lux.


Polițiștii au reușit să-l prindă, însă, abia după 6 luni, când individul a încercat să jefuiască case din Sectorul 1 al Capitalei. De altfel, bărbatul activa inclusiv în Republica Moldova și Bulgaria. Acesta se află acum în spatele gratiilor și urmează să fie predat autorităților de peste Prut.