A trăit un an în Statele Unite, unde spune că s-a simțit pentru prima oară european. În anul 2003 a absolvit un liceu romano-catolic în Germania. Este absolvent de științe politice și studii post-conflict, dar și licențiat în științe administrative.

Lucrarea lui de licență a fost despre politicile sociale din România, iar lucrarea de masterat s-a axat pe capacitatea administrației publice în țări ieșite din război. În 2009 a acceptat un post de consilier în cadrul Agenției Germane pentru Cooperare Internațională.

Apoi Dominic Fritz a condus cabinetul fostului președinte al Germaniei, Horst Köhler, care l-a și felicitat când a devenit noul primar al Timișoarei. A fost responsabil pentru planificarea strategică a activităților fostului președinte, conducerea echipei sale, comunicare politică și colaborarea cu diverse instituții naționale și internaționale.În perioada 2009-2019 a fost membru al Partidului Verzilor, partid de centru, ecologist, din Germania.

Dar înainte de a-și continua studiile, la numai 19 ani, ajungea la Timișoara, unde a făcut un an de voluntariat la un centru pentru copii defavorizați al Fundației Caritas. Și de atunci spune că nu a mai vrut să plece în Germania. A continuat proiectele în orașul pe care astăzi îl conduce.

Fritz este cunoscut în societatea civilă românească și după ce a participat la protestele anticorupție din Timișoara și București. În vara lui 2019, Uniunea Salvați România l-a ales candidat pentru funcția de primar al Timișoarei.

,,După 10 ani dedicați cooperării internaționale, diplomației și administrației publice, vreau să-mi pun în practică pasiunea mea pentru politici publice într-un context concret și local. În locul în care-mi este inima, un loc care a devenit acasă: Timişoara. Ca primar al Timișoarei", spunea acesta în campania locală.

Germanul, care nu știe deloc românește, dar a câștigat alegerile

Și a reușit. A produs una dintre cele mai mari surprize la alegerile din toamna anului trecut, când a câștigat în fața lui Nicolae Robu, liberalul care a condus destinele orașului timp de 8 ani.

Victoria sa neașteptată a atras atenția și marilor publicații din Germania. Jurnaliștii s-au întrebat cum a reușit Dominic Fritz să ajungă primarul celui de-al treilea oraș ca mărime din România, mai cu seamă că nu are cetățenie română, iar în 2003, când s-a mutat în Timișoara, nu cunoștea o boabă de românește.

Dominic Fritz și-a propus acum să transforme instituțiile din subordine într-unele prietenoase cu locuitorii, să nu existe cozi și în niciun caz birocrație. El spune că orașul are nevoie de un stadion, de o centură ocolitoare, de un nou spital municipal și de mai multă atenție pentru cartierele orașului. Primarul are planuri mari pentru următorii patru ani: vrea să modernizeze transportul în comun, să întărească rolul Timișoarei ca centru economic, tehnologic și cultural, dar și să digitalizeze administrația.

Ce avere are primarul Fritz

Fritz a surprins și în momentul în care și-a publicat declarația de avere. El este acționar la 11 companii, printre care NetFlix, Samsung, Siemens, Telekom, Visa sau Allianz. În total, valoarea acțiunilor deținute de edil se ridică la aproape 33.000 de euro. Cei mai mulţi bani vin de la Netflix: 12.510 euro, potrivit Adevărul.

Fritz are un apartament de 63 de metri pătrați în Timișoara. În conturile deschise la bănci din Germania și România a strâns aproximativ 19.000 de euro. La capitolul datorii, Dominic Fritz a menționat în declarație că în 2020 a făcut trei împrumuturi în valoare de 87.000 de lei pentru campania electorală. Acestea sunt scadente în 2021. În 2019, între ianuarie și septembrie, primarul a câștigat 41.705 euro, pe când lucra în administrația prezidențială din Germania. De asemenea, acesta a menționat că a obținut aproape 9.000 de lei din închirierea apartamentului.

Numele său nu a fost ocolit de scandaluri. Grupul aleşilor PSD în Consiliul Local Timişoara îi cer edilului CITEZ „să se trezească la realitate din reveriile electorale şi să dea dovadă că doreşte cu adevărat reformarea profundă şi rentabilizarea societăţilor comerciale din subordinea municipalităţii".

,,Primarul Dominic Fritz arată, pe zi ce trece, tot mai obosit, mai depăşit şi mai novice în a administra problemele curente ale oraşului. Adusă în fruntea Primăriei Timişoara de un val imens de entuziasm, echipa Fritz a reuşit ca în numai patru luni de mandat să bage un întreg oraş în depresie. S-au tăiat majoritatea investiţiilor în curs de implementare, fără să se propună nicio alternativă, s-au adus persoane în primărie paralele cu administraţia publică locală, s-au numit persoane cu un trecut penal în funcţii publice, s-au perpetuat greşelile manageriale ale vechii administraţii în privinţa societăţilor comerciale, fostele regii autonome, din subordinea municipalităţii", au transmis aceștia.

Nu a scăpat de atacuri din partea adversarilor

Atacuri au venit și din partea fostul primar Nicolae Robu. Într-o postare pe facebook, acesta l-a acuzat pe actualul edil că mandatul său ar fi în afara legii pentru că nu îndeplinește unele condiții- să aibă cetăţenie română şi domiciliu în Timişoara. ,,Oameni buni, pentru că pare neverosimil ca Timişoara să aibă primar în afara legii - îmi închipui că nu credeţi că poate fi aşa, pentru că nici eu nu am crezut, până când insistenţa unora - altora m-a făcut să citesc cu ochii mei prevederile legale în speţă”, a scris Robu pe rețeaua de socializare.

La rândul său, primarul a criticat autoritățile de la București pentru că nu se implică în problema migranţilor care sunt în număr tot mai mare în vestul ţării. El spune că, în doar două săptămâni, peste o mie de migranţi au fost ținuți în carantină la Timişoara.

Nu a scăpat de boala numirilor controversate

Presa a relatat și despre o numire controversată la Primărie, după ce edilul a anunțat numele primilor săi consilieri. Prezentați ca tehnocrați, Loredana Pintea și Rudolf Gräf, îl vor consilia pe noul primar al Timișoarei. Însă, unul dintre ei ar putea fi în conflict de interese. Conform informațiilor făcute publice chiar de Dominic Fritz pe pagina sa, Rudolf Gräf este co-fondator al unei firme, Vitamin Architects, care are contract chiar cu Primăria Timișoara, pentru realizarea Planului Urbanistic General, un proiect aflat în curs de realizare de nu mai puțin de zece ani de zile, potrivit știri pe surse.

Numele lui Dominic Fritz a apărut și pe o listă, întocmită de publicația Deutsche Welle, cu posibilii candidați la alegerile prezidențiale din 2024. ,,Deocamdată, birocrația locală îi pune bețe în roate și sistemul îl respinge, dar dacă nu obosește să se bată cu morile de vânt ridicate împotriva lui și dacă primește cetățenia română, Fritz ar putea fi un prezidențiabil cu șanse. E încă tânăr, are multă experiență în administrația publică, are răspunsuri la întrebările care i se pun, știe ce vrea să facă și a fost până acum consecvent, are umor și, în plus, e neamț, ceea ce în imaginarul colectiv autohton mai înseamnă o serie de calități. Bine pregătit și cu rezultate bune la Timișoara, Dominic Fritz ar putea fi următorul președinte", au scris jurnaliștii.

