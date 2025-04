Surse politice au confirmat că Romașcanu este „emisarul” lui Ciolacu, în condițiile în care mai multe publicații au arătat că Romașcanu se află în Statele Unite, participând la un eveniment („American Patriots Gala”, organizată de Make America Clean Again (MACA) și We Fund the Blue) la Mar-a-Lago alături de Dragoș Sprânceană.

Romașcanu a apărut în fotografii difuzate de presă din Argentina, având în vedere că la eveniment a fost prezent și președintele Argentinei, Milei. În imagini, Romașcanu apare ținându-i trena lui Sprânceană sau pozându-se slugarnic cu Milei, inamic numărul 1 al socialiștilor din întreagă lume.

Romașcanu, în spatele afaceristului Dragoș Sprânceană

Oficial, Marcel Ciolacu a refuzat să recunoască faptul că l-a trimis pe prietenul lui, Lucian Romașcanu, la Mar-a-Lago.

„Nu are rost să vorbim de persoane. Iarăși, personalizăm. Pe mine, din funcția de prim-ministru, mă interesează un singur lucru: eficientă. Este eficient, este ok”, a răspuns Ciolacu.

Întrebat dacă al doilea trimis este un fost parlamentar, șeful Guvernului și al PSD a răspuns ironic: „Este cosmonaut”

„Eu nu am ales pe nimeni în mod special. Eu am spus că este nevoie de o nouă abordare. Eu nu l-am criticat nici pe ministrul de Externe. Am spus că e un diplomat de excepție, dar foarte adaptat relațiilor din zona Uniunii Europene și a Europei, în primul rând. Și atunci, știți activitatea domnului ambasador din Statele Unite, de altfel luminoasă, și atunci, cum era și normal, într-un dialog avut și cu președintele interimar al României am deschis o nouă abordare. Aceea de a apela la diaspora românească”, a susținut Ciolacu.

Romașcanu și-a făcut selfie cu Javier Milei, președintele Argentinei

„Mai mult, diaspora românească a avut o înclinație, cumva, către Partidul Republican. Și mi s-a părut corect, prin prietenii pe care-i am, să căutăm persoane care sunt în anturajul Partidului Republican, pentru a spune despre România, de a face discuții despre România. Nu pe banii României, noi nu avem, încă, legea lobby-ului, dar mă bucur că în PNRR, că tot vorbeam de reforme, e trecut că trebuie să avem și noi o lege a lobby-ului, nu pe cheltuieli guvernamentale. Și, da, cu domnul Dragoș Sprânceană am avut această discuție telefonică, cred că pe la 5 dimineață, că să ne potrivim cu orele, și l-am rugat: Domn’e, înțeleg că veți participa în perioada următoare… Știți politică americană în care fac anumite întâlniri, party, dar cu ștaif, unde se strâng anumite sume, pentru zona socială, pentru zona politică. Unde români născuți în România sau în SUA, cetățeni români cu dublă cetățenie – și americană, și română – participa foarte des, mai ales la Mar-a-Lago, unde sunt foarte mulți români, de fiecare dată. Și am avut această discuție, au participat, cred că ‘Românii patrioți’ a fost tema ultimei întâlniri de la Mar-a-Lago, și am vorbit cu mai multe persoane care au participat aseară. Și eu cred că efectul se va vedea curând”, a mai declarat Ciolacu.

Ciolacu a susținut anterior că a discutat cu președintele Bolojan în legătură cu cei doi „emisari” trimiși la Mar-a-Lago.