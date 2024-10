Cine este afaceristul Adrian Marțian

Adrian Marțian, originar din Cluj, a devenit cunoscut în lumea afacerilor și fotbalului, fiind președintele clubului UTA Arad între 2013 și 2015. După această perioadă, clubul a fost dezafiliat. Relația sa complicată cu fosta parteneră de viață, Roxana, a dus la pierderea custodiei copiilor, iar el a fost obligat să păstreze o distanță de 150 de metri față de aceștia. Pentru a rămâne aproape de locuința copiilor, Marțian s-a mutat într-o rulotă, o decizie ce a adâncit tensiunile dintre el și Roxana.

„E o mamă criminală. Am prezentat tot judecătoarei. Doamna nu are domiciliu, nu are casă, nu are loc de muncă. Nu a cerut un drept de vizită de zece minute. Copiii au o temere groaznică față de această femeie. Au coșmaruri, se trezesc noaptea. Nu interacționează cu ei, copiii nu vor să o vadă. Pentru ei nu mai există!

Bea, lua pastile Xanax cu wkisky. A vrut să se sinucidă. Am prins-o cu funia în gât. Fetița a văzut tot. În Spania s-a întâmplat. A avut patru tentative de suicid. A vrut să se arunce sub tren, femeia are probleme. Mi-a spart o locuință din Spania de unde a furat tot ce a găsit. Sunt patru dosare penale deschise pe numele ei. (…) Au început să-mi spună că bea în ultimul hal, că vomita în toată casa, venea cu fel și fel de bărbați. Am rămas șocat!”, a mărturisit milionarul Adrian Marțian.

Scandal de amploare între Adrian Marțian și Adi Mutu

Roxana a aflat de locuința improvizată a fostului său partener folosind o dronă, alături de actualul său concubin, dar și de Raul Marțian, care este fiul lui Adrian Marțian. În trecut, Marțian a avut o relație de afaceri apropiată cu Adrian Mutu, cei doi fiind parteneri într-o afacere cu biodiesel, care a eșuat. Relația dintre ei s-a deteriorat rapid, Marțian acuzându-l pe Mutu că ar fi încercat să-l asasineze. În replică, Mutu a ironizat acuzațiile, declarând că îi va oferi un autograf lui Marțian dacă acesta îi cere.

În plus, relația copiilor cu mama lor, Roxana, este marcată de tensiuni. Conform informațiilor din presă, cei mici refuzau să locuiască cu ea, acuzând-o de abuzuri. Roxana este în prezent cercetată penal pentru tratamentele rele la care și-ar fi supus copiii. Afaceristul a relatat că aceștia au suferit traume severe în perioada petrecută cu mama lor, inclusiv martori fiind la tentativele ei de suicid și la comportamente abuzive.

Cei trei copii au dispărut din satul Sântandrei, Hunedoara, sub supravegherea bonei, iar poliția, jandarmeria și echipele ISU îi caută folosind drone și câini de urmă. Într-un mesaj video, copiii au transmis că nu doresc să se întoarcă la mama lor, ci la tatăl lor, exprimând teama față de Roxana.

Disputa dintre părinți, în special pe tema custodiei, a escaladat în ultimii ani, iar tatăl, pentru a fi aproape de copii, și-a instalat rulota lângă locuința acestora, chiar și cu ordin de restricție împotriva sa. Cazul rămâne deschis, autoritățile continuând căutările pentru a-i aduce în siguranță pe copii.

„15 octombrie 2024. Roxana, degeaba ai pus pe oamenii ăştia să ne ia să ne ducă la tine, noi nu vrem la tine. Oamenii ăştia ne-au minţit că ne duc la tati, dar de fapt la tine au vrut să ne ducă. Suntem bine, oamenii ăştia ne-au tratat bine. Noi nu vrem la tine. Nu te iubim şi nu ne simţim în siguranţă cu tine. Noi vrem la tati, să fim toţi trei. Noi îl iubim pe tati şi oamenii ăştia o să-l contacteze pe tati să mergem la el”, spune cea mai mare dintre fete, în mesajul video.