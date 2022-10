Un jandarm în vârstă de 41 de ani a fost găsit împușcat, în această dimineață, în Otopeni. Din primele informații este vorba despre fostul campion la scrimă Florin Zalomir.

„Astăzi 3 octombrie a. c., În jurul orei 8:34, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie, cu privire la faptul că, într-un imobil din localitatea Otopeni, un bărbat este decedat în locuința sa. La fața locului s-au deplasat polițiștii orașului Otopeni pentru efectuarea de activități din competență. Echipajul medical sosit la fața locului a declarat decesul bărbatului respectiv. A fost anunțat medicul legist din cadrul Serviciului de Medicină Legală Ilfov pentru efectuarea de activități din competență. Cazul va fi preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov pentru efectuarea de activități din competență, stabilirea cu exactitatea a situației de fapt și de drept și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Ilfov într-un comunicat.

A inceput scrima la varsta de zece ani, la arma sabie, la CSS „Unirea” Iasi cu antrenorul Iulian Bituca, dupa casatoria acestuia cu mama sa.

Primul succes international l-a inregistrat in 1998, la Campionatele Europene de juniori de la Bratislava, unde a cucerit medalia de bronz. Dupa doi ani, in 2000, a castigat medalia de argint la Campionatele Mondiale pentru juniori din 2000 de la South Bend, iar in 2001 a fost selectionat in lotul olimpic de seniori.

La CM de la Nimes, a cucerit medalia de bronz cu echipa de sabie a Romaniei, iar dupa concurs a ramas in Franta si s-a inrolat in Legiunea Straina, o unitate de elita a armatei franceze. In timpul contractului sau a fost detasat in Afganistan intr-o misiune de mentinere a pacii.

Dupa doi ani si jumatate s-a intors in Romania, unde dupa numai trei luni s-a reintegrat in lotul olimpic. La CE din 2006 a cucerit titlul continental cu echipa de sabie a Romaniei, iar in 2009, la CM din Antalya, a facut parte din echipa de sabie care a cucerit primul titlu mondial din istoria scrimei masculine romanesti.

La Jocurile Olimpice de vara din 2012 de la Londra, alaturi de Tiberiu Dolniceanu, Rares Dumitrescu si Alexandru Siriteanu, a cucerit medalia de argint cu echipa de sabie a Romaniei.

Dupa JO de la Londra s-a retras din activitatea competitionala, devenind antrenor de scrima la CS Dinamo Bucuresti si la lotul national, alaturi de Mihai Covaliu si Dan Gaureanu.

A primit ordinul „Meritul Sportiv” clasa a II-a.