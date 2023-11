O nouă reacție a primarului Cătălin Cherecheș! Edilul a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, despre întregul scandal cu mita. Cherecheș spune că nu are legătură cu soacra și că singura familie pentru el o reprezintă mama lui, tatăl decedat și soția. Restul sunt doar cunoștințe.

"Nu vreau să joc rol de Pluto în Tom și Jerry pentru că Pluto nu juca în Tom și Jerry. Legătura mea de familie e mama mea, tatăl meu din ceruri, eu, Dumnezeu, soția și restul cunoștințe. Nu mă interesează ce fac alții, apreciez că justiția își face datoria", a spus Cherecheș pentru Realitatea PLUS.

"Domnul primar nu are nicio implicare in dosarul nou de la DNA cu flagrantul organizat. Cu tot respectul, restul declaratiilor nu au fost facute publice, e o ancheta in curs. ", a spus și avocatul lui Cherecheș la Realitatea PLUS.