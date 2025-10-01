Nu trebuie să fii as în bucătărie ca să prepari această rețetă, tot ce trebuie să faci este să urmezi instucțiunile de mai jos, iar la final vei obține un chec absolut delicios cu gust de copilărie, perfect pentru zilele reci de toamnă.

INGREDIENTE:

4 oua

2 linguri ulei

300 gr faina

200 gr zahar

un praf de copt

3 mere gutui

3 linguri de zahar

MOD DE PREPARARE:

Gutuiele le spalam bine de puf , le curatam de seminte si le punem la fiert in putina apa si 3 linguri de zahar.

Cand sunt fierte le stoarcem de suc si le facem piure .

Lasam sa se raceasca .

Cand piureul este rece putem pregatim aluatul .

Separam albusurile de galbenusiri si batem albusul cu zaharul spuma tare ,adaugam galbenusurile rand pe rand amestecand continuu.

Punem deoparte mixerul si luam o lingura de lemn si adaugam in compozitie praful de copt , uleiul , faina si piureul de gutuie .

Amestecam prin rasturnare si turnam compozitia in tavile de chec (2 tavi de 20 cm lungime)

Dam la cuptorul preincalzit si lasam sa se coaca la 180 grade timp de 25-30 minute (faceti testul cu scobitoarea pentru siguranta), potrivit sursei.