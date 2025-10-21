Luni, CFR SA a anunțat că circulația mai multor trenuri operate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA va fi suspendată, începând de marți, ca urmare a neachitării la termen a unor sume restante de peste 100 milioane de lei, aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), conform obligațiilor contractuale.

"Ca urmare a comunicatului emis anterior privind suspendarea temporară a circulației unor trenuri operate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA revine cu precizări referitoare la impactul economic pe care neîncasarea sumelor aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI) îl are asupra activității companiei. Neîncasarea la termen a obligațiilor financiare din partea CFR Călători a condus la acumularea unor creanțe restante în valoare de 100.203.237,65 lei, ceea ce a afectat în mod direct fluxul de lichidități necesar derulării activităților curente ale companiei", susțin reprezentanții companiei.

În acest context, CFR SA se confruntă cu o situație financiară dificilă, care a generat următoarele consecințe: imposibilitatea achitării integrale a chenzinei, aceasta fiind plătită doar în proporție de aproximativ 50%; neplata drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, respectiv tichetele de masă și orele suplimentare, pentru o perioadă de peste 4 luni; întârzieri semnificative la plata furnizorilor de materiale, lucrări, servicii și energie, precum și dificultăți în achitarea taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, menționează sursa citată.

"În prezent, datoriile totale ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA se ridică la peste 200 milioane lei, sumă generată în mare parte de neîncasarea creanțelor datorate de operatorii de transport feroviar de călători. CFR SA subliniază că aceste efecte nu afectează activitatea de siguranță feroviară, însă constrâng semnificativ capacitatea companiei de a-și onora obligațiile financiare curente și de a menține în parametri optimi activitatea operațională. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA își exprimă în continuare disponibilitatea de dialog cu toți operatorii feroviari și cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în vederea identificării unor soluții urgente pentru reluarea integrală a circulației trenurilor și restabilirea echilibrului financiar", se mai precizează în comunicat.

Anterior în cursul zilei de marți, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, le-a solicitat directorilor CFR Călători și CFR Infrastructură să ia toate măsurile pentru ca trenurile să poată circula în condiții normale.

"Le cer directorilor CFR Călători și CFR Infrastructură (CFR SA) să ia toate măsurile pentru ca trenurile să poată circula în condiții normale. În cazul în care nu vor găsi soluții prin dialog, mă văd obligat să solicit măsuri împotriva ambilor. Situația creată este una cu impact social, iar eu, ca ministru, sunt obligat să iau decizii pentru cetățeni", a scris ministrul, marți, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a alocat deja pentru CFR Călători, pentru luna aceasta, 243 de milioane de lei, sumă destinată inclusiv plății datoriilor de peste 70 de milioane de lei pe care CFR Călători le are acum față de CFR Infrastructură, administratorul infrastructurii feroviare.