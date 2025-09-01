Cerere pentru schimbarea judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce argumente au avocații liderului suveranist? - SURSE

Judecătorii liderului suveranist cred că dosarul este influențat politic / Foto: Inquam Photos

Echipa de avocați a lui Călin Georgescu a formulat o cerere oficială de schimbare a completului de judecată, potrivit unor surse juridice citate de Realitatea Plus. Acestea au precizat că solicitarea de recuzare a fost depusă și un răspuns este așteptat în jurul orei 12:00.

Sursele indică faptul că cererea vizează recuzarea unui judecător care a mai judecat și alte dosare ale lui Călin Georgescu și a dat decizii nefavorabile candidatului interzis de sistem.

Călin Georgescu s-a prezentat, luni, la Judecătoria Sectorului 1, pentru a afla dacă rămâne sau nu sub control judiciar.

Ulterior, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 s-a prezentat la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna măsura controlului judiciar.

